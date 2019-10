Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che continua a raccogliere consensi in Italia. Le anticipazioni di novembre rivelano che Carmelo Leal deciderà di vendicarsi della morte di Adela, tanto da decidere di uccidere Francisca Montenegro. Un piano che avrà risvolti tragici, quando il sindaco ferirà gravemente il povero Mauricio Godoy.

Il Segreto: la vendetta di Francisca

Le conseguenze della morte di Adela saranno al centro della trama dello sceneggiato iberico.

Gli spoiler de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Carmelo diventerà pazzo, tanto da rivalersi contro Francisca (Maria Bouzas). Tutto inizierà esattamente quando la matrona accuserà Severo di aver provocato l'attentato mortale a Maria Elena, la sposa di Fernando Mesia (Carlos Serrano) morta durante lo scambio dei regali. A tal proposito Maria riporterà gravissime lesioni alla colonna vertebrale, tanto da perdere momentaneamente l'uso delle gambe.

Matias (Ivan Montes), invece, riporterà una grave lesione alla cornea. Per tutti questi motivi, la Montenegro deciderà di vendicarsi, tanto da ordinare a Mauricio di sabotare il veicolo su cui viaggiavano l'Arellano e Irene.

Adela perde la vita, Carmelo impazzisce

Le trame de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane rivelano che il Godoy si rifiuterà di portare a termine il diabolico piano. Nonostante questo, l'autoveicolo perderà velocità ad una curva, tanto che la moglie del Leal verrà sbalzata sul selciato perdendo così la vita.

La Campuzano, invece, riporterà alcune ecchimosi in tutto il corpo mentre l'autista morirà nell'impatto. Carmelo, a questo punto, sarà costretto ad organizzare il triste funerale di Adela, dove Irene parteciperà nonostante il dolore in tutte le parti del corpo. Ma ecco che il sindaco ordinerà ad un meccanico di sottoporre il mezzo ad una serie di controlli per capire cos'è successo realmente. Alla fine, l'amico di Severo (Chico Garcia) scoprirà che l'auto è stata manomessa, e questo lo farà impazzire

Mauricio rimane ferito da Leal per difendere la Montenegro

Il sindaco sarà protagonista di un vero e proprio colpo di testa.

Nel dettaglio, Leal in preda alla folla imbraccerà un'arma da fuoco per uccidere la matrona, se Mauricio (Mario Zorilla) non le facesse scudo con il proprio corpo. Infatti rimarrà ferito gravemente al torace, tanto da perdere i sensi mentre Carmelo guadagnerà la fuga. Un episodio che alzerà la tensione alle stelle tra i due amici e la Montenegro. Come avanzerà la storia? In attesa di sapere quali colpi di scena genererà questa storyline si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni su Canale 5.