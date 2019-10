Gli spoiler de Il Segreto annunciano importanti novità per gli affezionati della soap opera. Nelle puntate in onda dal 3 al 10 novembre, Fernando Mesia rimarrà vedovo di Maria Elena durante il rinfresco nuziale alla tenuta. Consuelo, invece, comincerà a sospettare di Elsa Laguna dopo aver notato il suo strano comportamento.

Il Segreto, puntate 3-10 novembre: Consuelo sospetta di Elsa

Interessanti novità arrivano dalle vicende ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto da domenica 3 al 10 novembre rivelano che Meliton e Onesimo si contenderanno l'amore di Saturna, la nuova pescivendola del borgo. Francisca, invece, non crederà minimamente che Fernando sia diventato buono, tanto da sospettare che abbia in mente un diabolico piano. Maria, intanto, confiderà a Raimundo di provare gelosia nei confronti del Mesia, che invece è riuscito a voltare pagina, mentre lei è ancora innamorata di Gonzalo Castro.

Allo stesso tempo, Consuelo inizierà a sospettare dello strano comportamento di Elsa dopo essere uscita dal carcere. Di conseguenza, la nonna di Julieta temerà che nasconda un mistero.

Fernando e Maria Elena si sposano

Irene dimostrerà di essere molto in ansia per Severo, tanto da temere che possa far del male alla Montenegro. Intanto l'associazione di Adela vedrà l'arrivo dell'attivista Victoria Kent, una donna a favore dei diritti delle donne.

Alla Casona, Francisca ordinerà a Mauricio di sorvegliare la tenuta mentre Maria Elena chiederà all'Ulloa di accompagnarla all'altare. Dall'altro canto, la Castaneda accetterà di diventare la testimone di nozze di Fernando. Infine le nozze tra quest'ultimo e la Casado de Brey procederanno senza intoppo, tanto da diventare marito e moglie.

La Casado de Brey muore, il Mesia resta vedovo

Stando alle trame de Il Segreto, in programma nella prossima settimana (3-10 novembre) si evince che il Santacruz sarà molto preoccupato per la scomparsa degli artificieri, a cui aveva commissionato la costruzione di una bomba.

Alla Casona, gli sposi intratterranno gli ospiti al banchetto nuziale, fino all'esplosione di un ordigno durante l'apertura dei regali. Maria Elena morirà sul colpo, mentre Matias riporterà una grave ferita all'occhio. Intanto il dottor Zabaleta non riuscirà a rianimare Maria. Dall'altro canto, Fernando si dimostrerà distrutto dalla morte della Casado de Brey, tanto da mostrarsi pentito del suo ritorno a Puente Viejo. Di conseguenza la Montenegro permetterà che la veglia funebre della sposa del Mesia sia celebrata nel suo salone.

La Laguna lascia Isaac

Allo stesso tempo la Laguna dirà addio ad Isaac, in quanto non vuole confessargli di essere ammalata gravemente. Per questo motivo, il giovane chiederà aiuto a Consuelo che gli suggerirà di indagare a tal proposito. Severo, invece, sospetterà che l'ordigno esplosivo che ha provocato la strage fosse quello che aveva commissionato lui. Infine il latifondista cercherà invano di nascondere il suo nervosismo dinanzi a Irene.