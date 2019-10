Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 30 ottobre, ha regalato molte indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata degli ultimi anni: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se la showgirl si dice abbia avuto una relazione segreta con Andrea Damante circa un anno fa, il conduttore napoletano si sarebbe reso protagonista di un gesto piuttosto anomalo. Per evitare di creare inutili Gossip, pare che il ragazzo abbia detto "no" all'ospitata di una soubrette che ha frequentato in passato ad una puntata di "Stasera tutto è possibile".

Stefano evita un 'incontro pericoloso' in Tv

L'esperienza di Stefano De Martino alla guida di "Stasera tutto è possibile" sta per concludersi: tra due settimane, infatti, il conduttore saluterà il pubblico, che l'ha premiato ogni lunedì con ascolti più che buoni. Sullo show d'intrattenimento di Rai 2, però, in queste ore si è abbattuto un gossip che molti siti stanno riportando: pare che il presentatore abbia posto un "veto" sulla partecipazione al programma di una sua vecchia conoscenza.

Sulle pagine di "Chi", infatti, si legge: "Chi è la showgirl che non ha potuto prendere parte a Stasera tutto è possibile perché in passato ha avuto un flirt con Stefano?". La rivista scandalistica, inoltre, fa sapere che il napoletano avrebbe preferito non incontrare questa sua ex davanti alle telecamere, sebbene la loro frequentazione sia avvenuta quando lui era ancora lontano da Belen Rodriguez.

"Ha voluto evitare incroci pericolosi", sostiene il giornalista che ha riportato quest'interessante indiscrezione sul 30enne che da circa un anno è un volto di riferimento della seconda rete Rai.

Le ex di De Martino: da Gilda a Cristina Buccino

Dopo aver informato i suoi lettori del "no" che Stefano avrebbe detto all'ospitata di una sua ex a "Stasera tutto è possibile", "Chi" non è andato oltre: sulle pagine del settimanale, infatti, non è riportato il nome di colei che avrebbe avuto un flirt con il napoletano, lo stesso che le sarebbe costato l'esclusione dal programma di Rai 2.

Considerando la precisazione che ha fatto la rivista sul periodo in cui De Martino avrebbe frequentato la showgirl protagonista di questo gossip (ovvero da quando si è separato da Belen a quando ci è tornato insieme, a marzo scorso), non sono tantissime le donne alle quali è stato accostato in quegli anni.

L'unica ragazza che il presentatore ha ufficializzato come sua fidanzata è la stilista Gilda Ambrosio: i due sono stati insieme per circa un anno, tra vari tira e molla.

Tra i flirt che sono stati attribuiti a Stefano quando era lontano dalla moglie, invece, spiccano quelli con Elodie Di Patrizi, Dayane Mello e Cristina Buccino. Vista la professione delle vip appena citate, si potrebbe ipotizzare che una delle ultime due sia colei che si è sentita dire "no" ad un'imminente ospitata su Rai 2.