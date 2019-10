Gli spoiler de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Lola Mendana prenderà una decisione spiazzante per estinguere il debito. La nuova arrivata dello sceneggiato di Aurora Guerra offrirà il proprio corpo a Prudencio Ortega dopo aver capito che non riuscirà a fronteggiare la rata del prestito.

Il Segreto: Lola ha paura di Prudencio

Nel corso di questa settimana i telespettatori italiani hanno assistito all'arrivo di Lola interpretata dall'attrice Lucia Margo.

La giovane, molto somigliante a Pepa Balmes e ad Aurora Castro, ha fatto la sua prima apparizione all'interno dell'ex enoteca di Fe Perez (Marta Tomasa). Qui la new entry ha chiesto a Prudencio, nel frattempo diventato uno strozzino, un prestito di 500 pesetas per convolare a giuste nozze e mandare avanti la sua fattoria di famiglia.

Ma ecco che la storyline subirà un'inaspettata svolta. Le anticipazioni de Il Segreto svelano che la Mendana comincerà ad evitare l'Ortega e si dimostrerà schiva nei confronti degli abitanti di Puente Viejo.

Il fratello di Saul, a questo punto, capirà il motivo del comportamento della ragazza tanto da cercare di tranquillizzarla. Nonostante ciò Lola dimostrerà, almeno fino allo scadere della prima rata del prestito, un certo timore nei confronti di Prudencio. Infine la giovane apparirà molto attratta fisicamente dall'ex marito di Julieta.

La Mendana offre il proprio corpo all'Ortega

Nei nuovi appuntamenti de Il Segreto si evince che Lola non avrà soldi a sufficienza per fronteggiare il debito nel tempo stabilito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per questo motivo la Mendana si presenterà all'agenzia dove offrirà il proprio corpo in cambio del pagamento della prima rata. Fortunatamente Prudencio, dimostrando di essere cambiato, rifiuterà le esplicite avance della giovane tanto da offrirle una seconda chance. Nel frattempo Antonio Marchena si licenzierà tanto che l'Ortega chiederà alla nuova arrivata di prendere il suo posto all'interno dell'ex enoteca obbligandola a lasciare una parte dello stipendio per saldare il debito.

Francisca Montenegro fa visita al fratello di Saul

Nel frattempo i telespettatori di Canale 5 dovranno prestare attenzione a Marchena. In particolare si scoprirà che l'ex dipendente del fratello di Saul aveva informato Francisca Montenegro che Prudencio aveva accettato di concedere un anno di proroga per saldare il debito a Severo come gli aveva suggerito di fare suo fratello, scappato a Roma insieme a Julieta.

Per questo motivo la matrona si precipiterà all'enoteca dove comincerà a fare alcune domande sul marito della Campuzano. Dall'altro canto, il suo ex pupillo gli rivelerà che il Santacruz aveva onorato la prima rata del suo debito nascondendole di avergli concesso più tempo per estinguere gli altri pagamenti.