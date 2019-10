Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera iberica che ogni giorno conquista sempre più consensi in Italia. Gli spoiler della puntata in programma lunedì 7 ottobre alle ore 16.10 su Canale 5, rivelano che i telespettatori dovranno dire addio a Julieta e Saul. I coniugi Ortega, infatti, fuggiranno a Roma per evitare di finire in galera, mentre Lola, un nuovo personaggio si presenterà all'enoteca per chiedere aiuto a Prudencio.

Il Segreto, puntata 7 ottobre: Lola chiede aiuto a Prudencio

Questo lunedì 7 ottobre su Canale 5 i telespettatori assisteranno ad una nuova puntata de Il Segreto. Le anticipazioni si soffermano sulla fuga di Julieta e Saul e l'arrivo di Lola. Scendendo nel dettaglio, Maria rimarrà colpita dalla strana partenza di Roberto Sanchez. Proprio quest'ultimo è stato avvelenato con una tazza di cioccolata alla belladonna da Francisca (Maria Bouzas) intenzionata a sbarazzarsene per sempre.

Marchena, invece, rivelerà a Prudencio che una sua parente ha bisogno di avere un prestito. Matias (Ivan Montes) si dovrà ricredere sulla capacità imprenditoriale del cattivo degli Ortega. Gli affari, infatti, procederanno a gonfie vele, mentre Lola, una giovane e bella ragazza giungerà a Puente Viejo.

Poco tempo dopo, Saul si recherà a salutare il fratello, in quanto non vuole andare via senza aver fatto pace con lui.

Dopodiché l'uomo convocherà il Sergente Cifuentes per firmare la deposizione dove dichiarerà di essere l'unico responsabile della morte di Eustaquio e Lamberto Molero, uccisi invece da Carmelo Leal e Don Berengario. Infine Adela e Irene (Rebeca Sala) cercheranno in tutti i modi di convincere i coniugi Ortega a rimanere a Puente Viejo.

I coniugi Ortega lasciano Puente Viejo

Nel corso della puntata di lunedì 7 ottobre, Prudencio (Jose Milan) concederà 500 peseta a Lola, intenzionata a contrarre matrimonio.

In questo frangente, Marchena capirà che il suo datore di lavoro è rimasto folgorato dalla bellezza della sua parente. Isaac Guerrero, intanto, porgerà le scuse ad Elsa Laguna (Alejandra Meco) per aver dubitato di lei mentre Julieta (Claudia Galan) saluterà il suo ex marito. L'ex coppia dimostrerà di non portare rancore.

Ma ecco arrivare il momento dell'addio: i coniugi Ortega saluteranno commossi tutti gli amici tra cui, Adela, Irene Campuzano e Consuelo prima di salire su di un cavallo bianco alla volta di Roma.

In questo modo si conclude la partecipazione di Claudia Galan e Ruben Bernal all'interno del cast della soap opera iberica. Come avanzerà la storia? In attesa di scoprire cosa accadrà, si precisa ai telespettatori italiani, che gli episodi persi potranno essere rivisti sul servizio in streaming "Mediaset Play".