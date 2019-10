Gli spoiler de Il Segreto in onda da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre in Spagna svelano che Ignacio proverà a convincere la Marchesa a trovare un accordo con i lavoratori. Peccato che Isabel gli chieda di andarsene con un nulla di fatto. Matias Castaneda, intanto, convincerà i minatori a proseguire nella loro lotta, sebbene non ci sia la possibilità di negoziare con Maqueda. A tal proposito, Francisca consiglierà alla cugina di Salvador di usare le maniere forti con gli operai.

Per questo motivo, Tomas De Los Visos proporrà al figlio di Emilia di mediare sulle richieste fatte in merito alla sicurezza. Più tardi, quest'ultimo sarà convocato urgentemente a L'Avana, dove la capofamiglia gli presenterà un elenco di 20 licenziamenti. Dall'altro canto, Marcela Del Molino suggerirà all'amante di evitare di incontrare suo marito.

Tensione tra Matias e Tomas

La Marchesa comunicherà a Matias (Ivan Montes) che se non ferma gli scioperi la settimana successiva licenzierà altri 20 minatori.

Un piano che non sarà visto bene da Tomas e Adolfo mentre Cosme, il capo dei minatori si accorderà con Maqueda per tornare a lavorare alle spalle del Castaneda. Alla locanda, Marcela e il De Los Visos parleranno dei fatti successi alla miniera. Ma ecco che nella discussione si aggiungerà il figlio di Alfonso (Fernando Coronado), il quale darà vita ad un violento scontro con il rivale che sarà sedato solo dall'intervento della Del Molino. Più tardi, l'uomo capirà di essere stato tradito quando scoprirà che i lavoratori sono tornati a lavorare dopo una soffiata del Capitano Huertas.

Il Castaneda incontra Cosme

Negli appuntamenti spagnoli de Il Segreto, in onda prossima settimana su Antena 3, Onesimo tornerà dal suo viaggio in Germania mentre i fratelli De Los Vivos cercheranno un modo per aumenterà la sicurezza, nonostante sappiano che la madre sia difficile da convincere. Matias e Alicia, nel frattempo, capiranno che dietro al tradimento, c'è la mano di Cosme. Più tardi, il Castaneda si incontrerà con il minatore, dove rivelerà di averlo fatto per paura di perdere il lavoro. A L'Avana, la Marchesa e Francisca (Maria Bouzas) saranno contente della riuscita del piano.

Marcela respinge il De Los Vivos

Marcela respingerà le avances del De Los Vivos in quanto dedita a suo marito. Alla locanda, Matias sarà protagonista di uno scontro con Don Filiberto, dopo essere stato accusato di aver messo in dubbio l'esistenza di Dio. Più tardi, la locandiera scoprirà un'arma da fuoco nella borsa del marito, il quale le rivelerà che gli serve per difendersi dai nemici. Infine Francisca dimostrerà di provare nostalgia per Raimundo (Ramon Ibarra), il quale non si è ancora fatto vivo a Puente Viejo dopo il suo arrivo.