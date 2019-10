L'avventura di Javier Martinez a Uomini e donne è durata meno del previsto. L'ex single di Temptation Island è stato eliminato da Sara Tozzi dopo la segnalazione giunta alla redazione. Ha quindi chiesto una seconda possibilità alla tronista ma lei, dopo avere ascoltato le sue ragioni, ha riconfermato i dubbi, affermando di non essere disposta a iniziare un percorso insieme a causa questi dubbi iniziali.

La Tozzi ha, comunque, già deciso di abbandonare il trono, spiegando di pensare ancora al suo ex fidanzato e di non sentirsi completamente libera sentimentalmente. Interrogato da alcuni followers su Instagram, Javier ha parlato ancora del suo rapporto con l'ormai ex tronista, confermando di averla ricontattata dopo l'uscita del programma. Ha anche lasciato intendere che la verità sulla segnalazione ancora non è venuta a galla.

Javier Martinez: 'La verità verrà fuori'

Dopo l'esperienza estiva a Temptation Island, durante la quale si è avvicinato molto a Ilaria Teolis, Javier Martinez era stato dato per papabile tronista a Uomini e donne anche se la chiamata non è mai arrivata. L'ex tentatore è comunque riuscito ad entrare nel programma di Maria De Filippi in qualità di corteggiatore di Sara Tozzi ma anche in questo caso non ha avuto 'fortuna' a causa di una segnalazione di una sua presunta ex fidanzata.

I messaggi scambiati con lei, nei quali lui dichiarava di amarla, hanno spinto Sara ad eliminarlo anche se lui ha lasciato intendere che la vicenda non sia stata chiarita fino in fondo. Un utente, infatti, gli ha chiesto su Instagram se fosse fidanzato durante Temptation Island e, poi, a Uomini e donne. Lui ha risposto: "Ovvio che no, ma state tranquilli, la verità uscirà fuori". Affidandosi sempre al web, il pallavolista di origine argentina ha colto l'occasione per professarsi single.

Confermato l'interesse per Sara

Rispondendo ai followers su Instagram dopo la fine del suo breve percorso a Uomini e donne, Javier Martinez ha confermato il suo interesse per Sara Tozzi. A suo dire, infatti, esso sarebbe stato visibile guardando le uniche due uscite con lei. A tal proposito, lo sportivo ha chiarito: "Penso che le due esterne che abbiamo fatto parlino da sole". Un utente ha anche chiesto a Javier se avesse contattato l'ex tronista dopo l'uscita dal programma e la risposta non ha lasciato spazio ai dubbi: "Certo".

Per quanto riguarda, infine, i sospetti su di lui, l'argentino si è detto dispiaciuto per le opinioni sbagliate che i telespettatori si sono fatti sul suo conto e ha invitato a non giungere a conclusioni affrettate. Queste le sue parole: "Prima di giudicare, bisogna conoscere la storia".