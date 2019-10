Prosegue l'appuntamento in prime time con X Factor 13, il fortunato talent show condotto da Alessandro Cattelan di cui ieri sera è andata in onda la quarta puntata di questa edizione, dedicata ai Bootcamp. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan e appassionati del talent show, soprattutto in vista dell'inizio ufficiale del live show di quest'anno. Per chi non avesse avuto modo di vedere questo quarto appuntamento in prima visione sui canali Sky, può rivederlo in streaming con l'applicazione free Sky Go ma anche in televisione sul canale free Tv8.

X Factor 13, la quarta puntata è visibile in chiaro e in streaming online

Nel dettaglio, infatti, la quarta puntata di X Factor 13 verrà replicata questa sera 4 ottobre in prime time sul canale 8 del digitale terrestre. La messa in onda è prevista per il prime time, dalle 21.15 circa e successivamente sono previsti degli ulteriori appuntamenti in replica nel weekend tra sabato e domenica.

Per chi non avesse tempo di seguire la quarta puntata di X Factor 13 in televisione, invece, vi segnaliamo che con l'app Sky Go potrete rivedere i Bootcamp di questa edizione in qualunque momento lo desiderate, anche da tablet oppure da telefono cellulare.

L'applicazione, però, è riservata soltanto ai clienti abbonati alla pay tv satellitare di Murdoch.

La prima puntata dei Bootcamp di ieri sera è stata riservata a due delle new entry di questa tredicesima stagione di X Factor. Parliamo di Samuel e Sfera Ebbasta, i quali hanno dovuto scegliere i concorrenti con cui presentarsi alla fase più importante dello show, che porterà alla proclamazione del trionfatore assoluto.

E i colpi di scena nel corso della serata non sono affatto mancati: numerosi gli switch e i cambiamenti che hanno indotto il pubblico presente in studio a protestare, in particolar modo contro Samuel che ad un certo punto ha anche sbottato.

Il primo appuntamento con i Bootcamp di X Factor 13: le scelte di Samul e Sfera Ebbasta

Il leader dei Subsonica non ha avuto dubbi sul gruppo dei Sierra, i quali sono riusciti a far alzare dalla sedia dei Bootcamp un altro gruppo che in un primo momento erano stati scelti da Samuel: parliamo delle Ophelya.

Molto bene anche i Booda, che fin dal primo momento avevano convinto il leader dei Gruppi e così li ha fatti accomodare per portarli alla prossima fase del talent, quella delle Home Visit.

Successivamente è toccato a Sfera Ebbasta fare le sue scelte per la categoria Under Donna. Per Martina Maggi, giovane cantante di 23 anni, non ci sono stati dubbi sul posto da assegnarle. Anche Silvia, che si è esibita con un brano di Rihanna ha conquistato il giovane giudice del talent e si è accomodata.