La soap Un posto al sole conclude oggi 4 ottobre la sua programmazione settimanale con una nuova puntata, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In essa terranno banco ancora i problemi tra Serena e Filippo, il cui matrimonio sembrerà ormai arrivato al capolinea. Anche la relazione tra Alex e Vittorio affronterà una grave crisi dopo la scoperta del tradimento di lui con Anita. Per tale motivo, la Parisi ha chiesto un periodo di riflessione da Del Bue e oggi si appresterà ad allontanarsi anche da Palazzo Palladini, prendendo le distanze dal suo ex e dal lavoro al Vulcano.

Anche per Giulia Poggi giungerà il momento di prendere una decisione sul suo futuro e sulla storia con Denis. Dopo le vacanze insieme, infatti, il personaggio interpretato da Corrado Tedeschi le farà una proposta che la metterà in una posizione difficile.

Trame Un posto al sole: una difficile decisione per Giulia

Nonostante i dubbi riguardanti la sua storia con Denis, qualche settimana fa Giulia ha deciso di andare in vacanza insieme a lui (fatto che aveva scatenato diverse discussioni in famiglia).

Gli spoiler relativi alla puntata di Un posto al sole di oggi 4 ottobre segnalano che il viaggio non resterà privo di conseguenze e che la madre di Angela si troverà a fare una scelta molto importante. Ciò accadrà in seguito ad una proposta di Denis, che metterà la Poggi davanti ad un bivio. Le chiederà di trasferirsi di nuovo da lui? In attesa di scoprire l'evoluzione del caso, il rapporto tra Filippo e Serena continuerà ad attraversare un periodo di forti tensioni, peggiorate dall'uscita di lei con Leonardo. I dissapori tra i coniugi Sartori, infatti, appariranno insanabili e i due daranno l'impressione di non riuscire più ad accorciare le distanze.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Upas spoiler: Mia e Alex pronte al trasloco

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole sulla puntata di venerdì 4 ottobre, Alex e Mia si appresteranno a traslocare definitivamente da Palazzo Palladini per tornare a vivere nella loro vecchia casa. Dopo la scoperta del tradimento di Vittorio, la Parisi sarà irremovibile nella decisione di chiudere con il passato e lasciare sia l'appartamento alla Terrazza che il lavoro al Vulcano.

E a nulla serviranno le parole degli amici, che tenteranno di farle cambiare idea, né tanto meno la contrarietà della piccola Mia. Vittorio, nel frattempo, continuerà a non sapere le ragioni di questo comportamento e sembrerà rassegnato all'idea di perdere per sempre la ragazza. Nel giorno di una difficile scelta per Giulia, anche Arianna dovrà affrontare una richiesta inaspettata da parte di Michele Saviani che finirà per metterla in difficoltà.