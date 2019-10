Questo pomeriggio, su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento con Uomini e donne trono over, di cui stando alle anticipazioni diffuse sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, andrà in onda la tanto attesa sfilata dei cavalieri, che si metteranno in gioco in una sfida di seduzione. Gli animi all'interno dello studio del dating show Mediaset si scalderanno, soprattutto quando sfilerà Riccardo, che metterà in mostra il suo fisico da "10 e lode" con tanto di sfilata in intimo.

Uomini e donne, anticipazioni 16 ottobre: la sfilata in intimo di Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di oggi pomeriggio rivelano che gli uomini del parterre saranno chiamati a sfilare e a mettersi in gioco in una sfida di seduzione.

Ovviamente Riccardo, che sui social si diverte a mostrare in scatti ammalianti il suo super-fisico palestrato, non si tirerà indietro e accetterà di sfilare in intimo. A un certo punto della sfilata, il cavaliere del trono over si toglierà la maglia e mostrerà alle dame del programma, che hanno il compito di giudicare e di dare i voti, il frutto del suo lavoro in palestra.

I complimenti per Riccardo ovviamente non mancheranno.

Gli spoiler della trasmissione, infatti, rivelano che per lui ci saranno molti voti positivi. In particolar modo Ida, ancora ammaliata dalla lettera d'amore che Riccardo le ha scritto, non ci penserà due volte a dare 10 come voto. Per Riccardo, però, ci saranno anche delle critiche da affrontare nel corso di questa passerella.

In particolar modo, infatti, vedremo che una delle dame darà un voto basso a Riccardo, accusandolo di essere stato troppo effeminato durante la passerella che ha fatto. Immediata la reazione del cavaliere, il quale non gradirà per nulla questa critica e dirà che è meglio chiudere qui la polemica.

La polemica in studio tra Riccardo e Debora

Sempre dal video-spoiler pubblicato nella giornata di ieri, 16 ottobre, sulla pagina Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, si può vedere che anche Debora darà un voto basso al cavaliere e verrà ripresa dal diretto interessato, il quale la accuserà di non aver ancora digerito il fatto che lui l'abbia mollata. Debora, però, controbatterà e sosterrà di essere stata lei a scaricare Riccardo dopo tre chiamate che si erano fatti.

Insomma, una puntata decisamente movimentata quella del trono over di questo pomeriggio, così come saranno anche gli appuntamenti in programma la prossima settimana su Canale 5. Per Ida Platano, infatti, arriverà il momento della resa dei conti finale e dovrà decidere se dare o meno una seconda chance al suo ex fidanzato.