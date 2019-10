Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, di cui domani 3 ottobre verrà trasmessa una nuova puntata del trono classico. Le anticipazioni, che sono state pubblicate in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram del programma e su WittyTv, rivelano che in studio arriveranno alcune delle coppie protagoniste di questa seconda stagione di Temptation island Vip, tra cui Damiano Er Faina che avrà un durissimo scontro verbale in studio con Tina Cipollari, la quale sarà più agguerrita che mai.

Gli spoiler sulla puntata di Uomini e donne del 3 ottobre: Tina affronta il 'rivale' Er Faina

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 3 ottobre rivelano che Damiano Er Faina arriverà in studio con la sua fidanzata per fare un bilancio di questa esperienza nel villaggio delle tentazioni.

Lo scontro con Tina sarà a dir poco inevitabile, dato che in passato Er Faina aveva postato sui social dei video decisamente poco carini nei confronti della storica opinionista di Uomini e donne.

Per tutta la durata di Temptation Island Vip, Tina non ha fatto altro che prenderlo in giro, postando sui suoi canali social le foto di un cervo con la faccia del ragazzo. Domani pomeriggio, però, nello studio di Uomini e donne ci sarà l'attesa resa dei conti finale.

Gli spoiler sul programma di Maria de Filippi rivelano che Tina attaccherà Damiano accusandolo di aver fatto una figuraccia davanti all'Italia intera. Lo scontro tra i due sarà decisamente scoppiettante, dato che ad un certo punto vedremo che Tina si avvicinerà tantissimo a Damiano e dovrà intervenire la padrona di casa per portare la calma in studio.

In studio a U&D si parlerà di Temptation Island Vip: presente anche Ciro Petrone

La De Filippi farà anche un discorso sui 'leoni da tastiera', dicendo che molto spesso coloro che scrivono male di persone o programmi e cose attraverso la tastiera di un telefono cellulare, lo fanno perché non conoscono realmente come stanno le cose.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

E Damiano Er Faina è proprio uno di questi, dato che negli anni precedenti aveva parlato malissimo di Temptation Island e delle coppie che partecipavano al reality show prodotto da Fascino.

In studio, oltre a Damiano Er Faina, sarà presente anche la padrona di casa di questa seconda edizione 'Vip' del reality show: Alessia Marcuzzi. E poi ancora le anticipazioni su U&D rivelano che in studio arriverà anche Ciro Petrone, il quale racconterà della sua rocambolesca fuga dal villaggio delle tentazioni per raggiungere la fidanzata e per mettere la parola fine a questa esperienza che lo stava facendo soffrire molto, al punto da spingerlo a compiere questo 'gesto estremo'.