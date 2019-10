Ieri, 14 ottobre, è andata in onda la sesta e ultima puntata di Temptation Island Vip, dove i telespettatori hanno potuto assistere ai tre falò conclusivi delle coppie ancora in gioco. Grande attesa per conoscere l'esito del confronto tra Pago e Serena Enardu, la cui prima parte era andata in onda già la settimana scorsa. Un falò particolarmente acceso dove il cantante ha più volte messo la sua fidanzata d fronte alle sue responsabilità.

Dopo molte discussioni la Enardu, tra le righe, ha fatto intendere di non amare più il compagno e lo ha lasciato andare. Grande sensibilità ha dimostrato Alessia Marcuzzi che, con le sue parole, ha cercato di stare vicino alla coppia durante il difficile momento del confronto. E' terminata così una storia d'amore lunga quasi sette anni, con l'ex tronista che subito dopo il confronto ha chiesto di incontrare il single Alessandro.

Temptation, confronto Pago-Serena, la Marcuzzi: 'Pago non può amare per due'

Come prevedibile, Serena e Pago si sono detti addio al termine dell'infuocato falò finale che li ha visti discutere su tante parole non dette in questi ultimi anni di relazione. Pacifico Settembre, deluso dall'atteggiamento della fidanzata all'interno del villaggio sardo, ha più volte insistito per farsi dire in faccia la verità, mentre la Enardu ha tergiversato cercando di sminuire quanto accaduto con il single Alessandro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Si è però intuito che i sentimenti di Serena per il cantante non fossero più quelli di un tempo e, come dalla stessa ammesso, negli ultimi tempi si è sforzata di riprovare quelle emozioni che l'avevano fatta innamorare del compagno. Sta di fatto che, nel corso del confronto, anche la conduttrice Alessia Marcuzzi si è sentita in dovere di intervenire, sostenendo che 'Pago non può amare per due'.

Temptation Island Vip: dopo l'addio a Pago, Serena corre da Alessandro

La conduttrice, nel corso dell'accesissimo confronto tra Pago e Serena, ha cercato di aiutare i due fidanzati ad esternare ciò che avevano dentro.

Sta di fatto che, nonostante il cantante abbia più volte ribadito il suo amore per l'ex tronista, quest'ultima non ha saputo replicare e, per non ferire ulteriormente il compagno ha preferito lasciarlo andare. Un addio quello tra Pago e Serena che era nell'aria e che si è concretizzato al falò finale trasmesso nella puntata conclusiva di ieri sera. Subito dopo aver lasciato andare l'ormai ex fidanzato, Serena ha chiesto di incontrare il single Alessandro.

Il giovane tentatore l'ha consolata e le ha confidato di volerla conoscere al di fuori delle telecamere.

Ora che i protagonisti sono tornati attivi sui social, non resta che seguire i loro profili per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo nelle loro vite, dopo la fine di Temptation Island Vip.