Sensi di colpa, sospetti e rivelazioni inaspettate, sono queste le tematiche presenti all'interno delle anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in programma la prossima settimana su Rai 3 da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019.

Continueranno le indagini sul tentato omicidio alla vita di Aldo Leone il quale, dopo un misterioso investimento, si è ritrovato in ospedale a lottare tra la vita e la morte.

Diego si sentirà profondamente in colpa e prenderà una decisione che lascerà gli spettatori della soap opera partenopea a bocca aperta. Infine, durante la settimana, l'attenzione si focalizzerà anche sulle vicende di Vittorio Del Bue e di Giulia Cozzolino.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 21 al 25 ottobre: Diego deciso a costituirsi

Per il povero Diego le cose rischieranno di mettersi davvero molto male in quanto si ritroverà al centro di in un momento molto delicato della sua vita.

Non solo è stato lasciato dalla donna che amava ma ora dovrà fare i conti con la sua coscienza. Il figlio di Raffaele, dispiaciuto per quanto accaduto a Aldo, prenderà la sconvolgente decisione di autodenunciarsi. Anche Nicotera e Eugenio arriveranno a guardare con sospetto il Giordano al punto che penseranno che sia stato proprio lui ad investire l'avvocato Leone. Raffaele, quando verrà a sapere che suo figlio avrà intenzione di andare a raccontare la sua versione dei fatti alla polizia, protesterà.

Nel frattempo, a palazzo Palladini continuerà a tenere banco la strana storia d'amore di Giulia e Denis. Quest'ultimo ha più volte ribadito di volere una relazione senza vincoli, ossia con la ferma possibilità di frequentare altra gente. Angela resterà senza parole nell'apprendere tutto ciò ed inviterà la madre a non sottostare a questa proposta 'indecente'. Ad un certo punto vedremo la Cozzolino ritrovarsi a riempire le sue giornate di vari impegni.

Solo in questa maniera la donna dovrebbe riuscire nell'intento di non pensare sempre all'uomo che le piace. Riuscirà a superare questa incresciosa vicenda?

Un posto al sole anticipazioni fino al 25 ottobre: Vittorio si confida con Rossella

Nella prossima settimana in Un posto al sole Rossella tornerà a Napoli. Vedremo Vittorio aprire il cuore all'ex di Diego. Nel dettaglio, il figlio di Guido Del Bue confiderà alla Graziani tutti i suoi dubbi legati alla sua ex partner.

Il ragazzo non riuscendo a comprendere come mai Alex lo abbia lasciato, arriverà alla conclusione che possa aver scoperto del tradimento con Anita.

Anche la moglie di Aldo dovrà fare i conti con un'amara verità. La donna apprenderà che suo marito le è sempre stato infedele. Lo lascerà definitivamente o lo perdonerà? Intanto, mentre Michele si accingerà a parlare con i suoi ragazzi, Arianna valuterà se prendere parte alla giornata dedicata alla riflessione.

Oltre alla ragazza ci saranno anche Maurizio e Mimmo.