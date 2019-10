La storia d'amore di Luigi Mastroianni e Irene Capuano continua ad essere costantemente monitorata dai fan e, più in generale, dal pubblico di Uomini e donne. La coppia, infatti, non appare insieme nei social network, né tanto meno commenta i reciproci messaggi sui profili Instagram, come accadeva in passato. Tale assenza di contatti dura ormai da diverse settimane e nulla è cambiato dopo il ritorno del viaggio di lui in Brasile (lei era rimasta in Italia, partecipando per la prima volta alla Milano Fashion Week).

Ad aumentare le voci di crisi ci aveva poi pensato una notizia di Gossip balzata alle cronache attraverso Deianira Marzano e riguardante un contatto tra Luigi e l'ex tronista Mara Fasone. Sulla questione, ha deciso di intervenire lo stesso Mastroianni, rispondendo alle domande di alcuni utenti. Ma da esse non è giunto alcun aggiornamento sulla situazione attuale con Irene.

La risposta ironica su Mara Fasone

Nei giorni scorsi, l'influencer Deianira Marzano 'La Terribile' aveva pubblicato un segnalazione secondo la quale Luigi Mastroianni e Mara Fasone sarebbero stati sorpresi nello stesso locale di Catania.

Considerando che già durante la loro partecipazione a Uomini e donne i due ex tronisti avevano evidenziato un certo interessamento reciproco (si parlava persino di un abbandono del trono di lui per corteggiare la collega), il gossip si è subito scatenato, parlando di un possibile avvicinamento sentimentale tra i due. La domanda è giunta anche all'attenzione dello stesso Mastroianni nel suo profilo Instagram.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Qui, in risposta al quesito, il giovane dj ha replicato con ironia: "Ma non stavo con Sissi, Emilia, Roberta, etc". Si tratta di una replica breve ma che non lascia spazio ai dubbi: il flirt con Mara Fasone sarebbe una notizia priva di fondamento.

Nessuna parola riguardante Irene Capuano

Rispondendo alle domande degli utenti su Instagram, Luigi Mastroianni ha riportato l'inesattezza delle voci riguardanti Mara Fasone, chiudendo la questione senza troppe parole.

Ha invece mantenuto ancora il silenzio in merito al rapporto con la fidanzata Irene Capuano. Per sapere di più su quanto sta accadendo tra loro, dunque, i fan devono fermarsi alle brevi e criptiche affermazioni dell'ex tronista che qualche giorno fa ha scritto: "Domenica scorsa sono stata chiara dicendo che dentro la coppia ci sono momenti sì e momenti no, a meno che qualcuno sia fidanzato con un manichino".

La crisi, da quanto traspare, sembrerebbe essere ancora in atto anche se i due diretti interessati preferiscono mantenere il più possibile riservate le novità sul loro rapporto. Di certo, un incontro tra loro c'è stato a Roma (come evidenziato da alcuni scatti pubblicati dal Vicolo delle News) anche se i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno preferito non condividerlo con i fan.