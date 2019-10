La settimana incomincerà con degli avvenimenti molto interessanti all'interno della soap opera Una vita. Le puntate di lunedì 14 e martedì 15 ottobre, infatti, porteranno alla luce alcuni segreti della famiglia dei marchesi, da cui discende Lucia. La ragazza, con l'aiuto di Padre Telmo, è riuscita a portare alla luce alcune cose inaspettate sul suo passato e sulle sue origini. Joaquin, in questo, rappresenterà una chiave fondamentale, dal momento che conosce tutti i dettagli del testamento della famiglia dei marchesi.

Fabiana, intanto, deciderà di relegare Maria in soffitta. Casilda, ovviamente, si mostrerà estremamente contraria a questa decisione, per tale motivo, proverà in ogni modo a opporsi.

Una Vita anticipazioni puntata 14 ottobre: Servante si aggrava e Maria viene relegata in soffitta

La puntata di Una Vita di lunedì 14 ottobre incomincerà con una discussione tra Fabiana e Maria. La prima, infatti, arriverà a prendere la drastica decisione di relegare la donna all'interno della soffitta.

Casilda si opporrà con tutte le sue forze a questa drastica decisione ma, purtroppo, non riuscirà a ottenere i risultati sperati. Intanto, le condizioni di salute di Servante peggioreranno sempre più.

L'uomo, purtroppo, è affetto da una bruttissima polmonite e incomincerà a delirare. In preda a un fortissimo momento di sconforto, l'uomo si lascerà andare a una conversazione molto privata con Casilda. Nel corso di tale dibattito, Servante racconterà alla giovane tutta la sua storia e i retroscena relativi al suo passato. Casilda sarà molto felice di prendere atto di questa parte così genuina e delicata dell'uomo.

Puntata 15 ottobre: Joaquin e Samuel stringono un patto molto importante

L'episodio di martedì 15 ottobre di Una Vita, invece, sarà incentrato essenzialmente su Samuel e Joaquin. I due, infatti, decideranno di stringere un accordo. L'Alday si renderà conto del fatto che il suo interlocutore è a conoscenza d'informazioni estremamente importanti che riguardano il passato di Lucia. Questi dati potrebbero essere di enorme aiuto per la giovane.

Lucia ha da poco scoperto di essere imparentata con la famiglia dei marchesi di Valmez. Una volta appresa questa verità, farà il possibile per venire a conoscenza di quante più cose possibili sulle sue origini. Ebbene, a quanto pare Joaquin conosce perfettamente il contenuto del testamento della famiglia in questione. Per tale ragione, dopo aver stretto l'accordo con Samuel, l'uomo deciderà di rendersi utile.

Dopo un primo momento di titubanza, infatti, prenderà la decisione di raccontare tutti i dettagli all'Alday.