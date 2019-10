Le puntate del week-end di Una vita porteranno a galla novità inaspettate sul medico Higinio. Inigo indagherà sul suo passato e verrà a conoscenza di alcuni suoi segreti. Una volta scoperto tutto racconterà la verità in paese. Il dottor Baeza, però, riuscirà a salvarsi in calcio d'angolo inventando una scusa alquanto plausibile sul suo ruolo ad Acacias. L'uomo dirà di essere uno scienziato in incognito, venuto in paese per studiare alcuni effetti dei farmaci.

Tutti gli abitanti finiranno per credergli. Nel frattempo, le condizioni di Servante peggioreranno sempre di più. Si scoprirà che l'uomo ha una forte polmonite. Il suo malessere sarà così acuto e avanzato che incomincerà addirittura a delirare.

Anticipazioni Una Vita sabato 12 ottobre: Samuel accetta la proposta di Lucia

L'episodio di Una Vita di sabato 12 ottobre sarà caratterizzato da un dibattito tra Lucia e Samuel. Con il passare dei giorni, il sentimento della fanciulla per l'Alday incomincerà a diventare sempre più palese.

La donna, infatti, ha addirittura deciso di cedere all'uomo la sua rendita allo scopo di saldare i suoi problemi finanziari. Dopo un primo attimo di titubanza, Samuel deciderà di accettare la proposta della giovane. L'uomo si troverà in situazioni davvero pessime che non gli lasceranno altra scelta.

Ad ogni modo, chiederà a Lucia di mantenere il massimo riserbo sulla questione. Non vuole che la notizia venga divulgata in paese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto, il piano di Rosina e Susana fallirà. Le due donne hanno cercato di far credere a Higinio che Maria fosse una ladra. Il dottore, però, non si lascerà convincere da queste parole e deciderà di non licenziare la donna. Inigo, intanto, farà una scoperta inaspettata proprio sul sedicente dottore.

Puntata domenica 13: Servante si aggrava, Higinio si difende dalle accuse

Nel corso della puntata di Una Vita di domenica 13 ottobre, invece, vedremo che Lucia si lascerà andare a delle confessioni con Padre Telmo. La donna gli rivelerà le sua identità, nonostante Samuel l'avesse esortata a tacere.

Le condizioni di salute di Servante, intanto, peggioreranno sempre più. Dopo un po' di indagini si scoprirà che l'uomo è affetto da una bruttissima polmonite. Il suo stato di salute si aggraverà sempre di più al punto che incomincerà anche a delirare.

Il dottor Higinio, intanto, verrà smascherato da Inigo. L'uomo racconterà a tutti la verità sul suo passato. Nonostante la situazione diventi particolarmente dura, il medico riuscirà a cavarsela egregiamente.

L'uomo dichiarerà di essere giunto ad Acacias in qualità di scienziato per studiare gli effetti di alcuni farmaci. In ospedale hanno finto di non conoscerlo per proteggerlo dalle case farmaceutiche. Tutto il popolo gli crederà.