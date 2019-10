Valentina Dallari e Junior Cally stanno insieme? Le Instagram Stories della ex tronista di Uomini e donne postate il 16 ottobre sembrano non lasciare dubbi. Valentina e il rapper di 'Ricercato' sono a cena, tra ottimi piatti e un buon vino da degustare. Scherzano, si stuzzicano a vicenda e ironizzano su come si pronunci la parola 'sciare', Poi, finalmente, arrivano le coccole e il tanto atteso bacio.

Junior Cally bacia Valentina che, con gli occhi che luccicano, saluta i suo tanti follower. Immediate le loro reazioni positive e tantissimi i commenti alla Dallari che, dopo un periodo buio segnato dall'anoressia, ora sembra davvero felice.

Valentina Dallari trova l'amore dopo il periodo buio dell'anoressia

E' una vera rinascita, quella di Valentina Dallari. Dopo il ricovero in clinica per curarsi dall'anoressia, ha scritto 'Non mi sono mai piaciuta', un libro autobiografico nel quale si racconta a tutto tondo, senza se e senza ma.

Un libro che colpisce dritto al cuore e che non fa sconti. Ed è anche per questo che si è piazzato tra i primi venduti su Amazon, soldout nel giro di pochissimo. Valentina ha conquistato i suoi fan con la sua dolcezza e sincerità disarmanti, non avendo paura di mostrarsi anche con le sue ferite nell'anima e nel corpo. Una fiducia che è stata ripagata, dal momento che il suo profilo Instagram è tra i più seguiti degli ex protagonisti di Uomini e Donne.

Dopo la ripresa fisica, ora sembra arrivare anche quella sentimentale. La Dallari non ha nascosto di avere avuto storie sbagliate con uomini che l'hanno fatta soffrire. Da qualche tempo però, vicino a lei c'è il rapper Junior Cally, che con la sua verve e simpatia non manca mai di strapparle un sorriso. E non solo.

Junior Cally e Valentina Dallari si baciano nelle Instagram Stories

Valentina e Junior Cally hanno deliziato i fan con un tenero bacio postato nelle stories Instagram dell'ex tronista.

Lui è un rapper molto conosciuto e il suo vero nome è Antonio Signore, 28 anni di Focene. Il suo secondo album 'Ricercato' uscito lo scorso settembre è stato il disco più venduto in Italia del genere rap. I due si frequentavano fa tempo, ma la conferma sulla loro relazione è arrivata ieri sera sul profilo social. Dopo scherzi, risate e frecciatine, Junior Cally ha baciato la sua Vale. La coppia sembra davvero felice e complice e il periodo buio dell'anoressia sembra davvero essere stato archiviato.

Insomma, la vita sorride a questa ragazza che ha saputo mettersi in gioco e affrontare i suoi demoni interiori. La notizia ufficiale non è ancora arrivata, ma i fan sono al settimo cielo dopo aver visto Valentina Dallari e Junior Cally insieme e felici più che mai.