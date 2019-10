Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno monopolizzato su di sé l'attenzione delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne. L'ex coppia, che circa un anno fa aveva deciso di lasciarsi, si è sempre resa protagonista di diverse inversioni di rotta, come dimostrato dalla recente puntata trasmessa su Canale 5. Lui, infatti, ha scritto una lettera in cui ha dichiarato di essere ancora innamorato di Ida e lei ha vacillato, scatenando la delusione di Armando Incarnato.

E poi? L'evoluzione è stata diversa da quanto previsto, dato che nella registrazione dell'11 ottobre, lda ha compiuto un inaspettato passo indietro. La sua reazione ha causato l'uscita dallo studio del Guarnieri, lasciando presagire a un possibile addio del dating show. Ma alcuni suoi recenti movimenti, proprio in direzione verso la capitale, potrebbero confermare che sarà meglio non dare nulla per scontato.

Riccardo Guarnieri in viaggio verso Roma

Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, la nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne verrà effettuata oggi 17 ottobre. Dunque, il viaggio di Riccardo Guarnieri verso la capitale non sembra essere un semplice caso. Solo qualche ora fa, infatti, il cavaliere è stato sorpreso (e fotografato) da una fan del gruppo Facebook "Uomini e Donne Original Club" all'aeroporto di Brindisi, in attesa di un volo verso la capitale.

Il suo trasferimento potrebbe essere collegato alla nuova registrazione del Trono Over, che avrà luogo oggi a Roma, agli studi Elios. Le voci di addio al programma, balzate alle cronache la scorsa settimana, sarebbero dunque inesatte, nel caso in cui il cavaliere decidesse di tornare nuovamente nel parterre. il suo ritorno potrebbe dare vita a un nuovo e inevitabile confronto con Ida Platano.

Nell'ultima registrazione lei aveva chiuso definitivamente

Il trasferimento di Riccardo Guarnieri verso Roma ha sorpreso i telespettatori di Uomini e donne, che la scorsa settimana avevano letto con sorpresa le anticipazioni dell'ultima registrazione del Trono Over. In tale circostanza, Ida Platano aveva dichiarato di avere riflettuto a lungo su suoi sentimenti e di essersi resa conto di non essere più innamorata del suo ex fidanzato.

Neppure il viaggio a Brescia, da lui compiuto qualche giorno prima, l'aveva convinta a cambiare idea su quella che lei ha definito una storia chiusa. Non solo: lei aveva persino sentito nuovamente Armando Incarnato e la notizia aveva scatenato la reazione arrabbiata di Riccardo, che aveva subito lasciato lo studio in lacrime. Anche Ida Platano era uscita nel backstage per riprendersi dalle emozioni, ma quello che sembrava essere un addio (quanto meno da parte di Riccardo) al dating show, potrebbe essere stato solo un breve arrivederci.