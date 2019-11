I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le anticipazioni dell'ultima registrazione del trono classico, avvenuta lo scorso 27 novembre, rivelano che per la bella Veronica Burchielli ci sono state un po' di novità che l'hanno rimessa al centro delle polemiche. Tina Cipollari si era già duramente scagliata nei confronti della nuova tronista, reduce dal 'No' che aveva rifilato ad Alessandro Zarino, il quale sperava di poter coronare il sogno d'amore con lei. Veronica ha accettato il trono ma, nel corso dell'ultima registrazione, ha ammesso di avere dei dubbi e soprattutto di non aver ancora dimenticato del tutto Alessandro, aspettandosi addirittura un suo ritorno in trasmissione.

Gli spoiler di Uomini e donne: Veronica entra in crisi e ripensa ad Alessandro Zarino

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne trono classico rivelano che Veronica ammetterà che, dopo la scelta di Alessandro e il suo categorico rifiuto, si sarebbe aspettata che il ragazzo si rimettesse in gioco, questa volta però nelle vesti di corteggiatore e quindi che sarebbe tornato in studio per riconquistarla.

La ragazza sosterrà di essere sul trono soltanto con il 70% della testa e che sarebbe disposta addirittura ad avere un confronto con Alessandro. Immediata la reazione di Tina Cipollari, la quale si scaglierà duramente nei confronti di Veronica, accusandola di volersi ripulire la faccia dopo le critiche al vetriolo che ha ricevuto sui social per aver accettato il trono cinque minuti dopo aver rifilato il 'no' ad Alessandro.

Gli spoiler che arrivano da Uomini e donne trono classico rivelano che i toni tra Tina e Veronica saranno abbastanza accesi e tra le due donne ci sarà una furente discussione in studio. La Cipollari, a quel punto, riterrà opportuno conoscere il pensiero di Alessandro in tutta questa vicenda e quindi capire come vorrebbe muoversi.

Alessandro chiede a Veronica di raggiungerlo a Napoli per vedersi

Alessandro, quindi, verrà contatto telefonicamente e senza troppi mezzi termini ammetterà di non essere disposto a tornare in trasmissione per corteggiare Veronica. L'ex tronista non vuole rimettere piede in televisione perché ormai non si fida più della ragazza. Al tempo stesso, però, le dice di essere disposto a vederla se sarà lei a raggiungerlo a Napoli.

La richiesta di Zarino metterà ancora più in crisi la bella Veronica, la quale chiederà agli altri protagonisti della trasmissione cosa deve fare.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che a quel punto la padrona di casa le dice che può raggiungere Alessandro a Napoli, ma sarà ripresa dalle telecamere. In questo modo, quindi, avrebbe un confronto con il ragazzo ma senza abbandonare il trono.