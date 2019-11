Le emozioni si sono susseguite nella puntata di Un posto al sole trasmessa ieri 29 novembre, durante la quale Vittorio ha organizzato una romantica sorpresa per Alex in trattoria. La canzone di Andrea Sannino ha fatto abbassare le difese alla giovane Parisi che ha accettato di ballare al suo ex fidanzato, guardandolo con espressione sognante davanti agli occhi della sorella Mia. Sarà questo il punto di partenza per il ritorno di fiamma? I telespettatori della soap partenopea dovranno attendere fino a lunedì 2 dicembre per scoprire gli sviluppi del caso e le anticipazioni, a tal proposito, sono più che positive: Alex accetterà di perdonare Del Bue dopo il tradimento con Anita!

Le trame del prossimo appuntamento concederanno spazio ancora ai problemi a scuola di Bianca a causa della nuova e severa maestra. Al Vulcano, infine, verrà assunto un nuovo dipendente in qualità di aiuto cuoco.

Un posto al sole anticipazioni: Alex e Vittorio sono di nuovo una coppia

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di lunedì 2 dicembre, Alex sarà colpita dalla romantica serenata organizzata da Vittorio con la collaborazione di Andrea Sannino. Dopo una fase molto complicata, causata dalla sofferenza per il tradimento di lui con Anita, la giovane Parisi sarà disposta a concedere al figlio di Guido una seconda possibilità e lo perdonerà.

E se da un lato il peggio sembrerà passato, dall'altro resteranno presenti le solite discussioni in famiglia riguardanti il complicato rapporto tra Carla e Mia. La presenza del padre, deciso a recuperare il rapporto con la figlia minore, diventerà motivo di tensione tra le due sorelle, sconvolgendo il loro già fragile equilibrio. Questa volta, però, Alex potrà contare sul sostegno del suo ritrovato fidanzato.

Trame Un posto al sole 2 dicembre: un nuovo dipendente per il Vulcano

Le novità della puntata di Un posto al sole in onda lunedì 2 dicembre, a partire dalle ore 20:45, riguarderanno anche la famiglia Boschi - Poggi.

Un piccolo malanno di stagione, infatti, aprirà ulteriormente gli occhi a Franco e Angela, già preoccupati per la situazione scolastica di Bianca. I due coniugi capiranno che il rapporto della figlia con la maestra Gagliardi sarà persino più complicato del previsto. Dopo avere assunto Diego, per occuparsi delle consegne esterne, un nuovo dipendente si aggiungerà alla famiglia del Vulcano. Un divertente equivoco porterà, infatti, all'assunzione di un aiuto cuoco, che avrà il compito di affiancare Andrea (la cui uscita di scena è ormai imminente) in cucina.

Ma l'uomo che collaborerà con Silvia e Arianna potrebbe nascondere un segreto.