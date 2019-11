Lunedì 11 novembre Barbara D'Urso è andata in onda con un'altra puntata del suo avvincente programma 'Live - Non è la d'Urso'. L'appuntamento è stato ricco di siparietti coinvolgenti e di ospiti interessanti. La padrona di casa ha accolto nel suo salotto Gabriel Garko ed ha aperto un collegamento con Taylor Mega che ha avuto parecchi problemi a capire le domande che arrivavano dallo studio. Tuttavia, l'episodio che ha destato maggior scalpore è stato il racconto dell'attore piemontese e il bacio sulle labbra che Barbara d'Urso gli ha dato in piena diretta tv.

Barbara d'Urso e Gabriel Garko si baciano davanti alle telecamere

'Live - Non è la d'Urso' non è risultato il programma più visto della prima serata di lunedì 11 novembre ma ha comunque ottenuto un certo riscontro. Tra gli ospiti della serata non è mancato l'affascinante Gabriel Garko. Quest'ultimo è rimasto lontano dai riflettori televisivi per diverso tempo. Presto uscirà un suo libro intitolato 'Andata e Ritorno' nel quale l'attore torinese snocciolerà molti dettagli della sua vita privata e i retroscena della sua carriera in tv.

Ad un certo punto, Barbara d'Urso ha notato l'assenza della fede nuziale al dito del torinese ed ha chiesto spiegazioni in merito. L'attore non ha rivelato il nome della misteriosa persona che ama, ma ha risposto che si era tolto l'anello perché "l'avevano fatto arrabbiare". Alla domanda se è ancora innamorato, Gabriel ha risposto in maniera affermativa ma ha fatto presente che ancora deve capire cosa sia l'amore, nonostante i suoi 47 anni d'età.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Detto ciò, Garko ha sottolineato che non bisogna mai idealizzare il rapporto.

Chiuso questo discorso, si è parlato di chirurgia estetica. Come tutti sanno, Gabriel Garko viene spesso accusato di essere ricorso al bisturi facendo diversi ritocchini, ma l'attore ha affermato di non dar conto a quello che dice la gente. Successivamente la padrona di casa ha baciato sulla bocca l'attore e poi ha confermato che le sue labbra non sono assolutamente ritoccate.

Chiuso questo esilarante siparietto, Gabriel è passato a raccontare alcuni aneddoti particolarmente interessanti sul suo conto. In passato ha fatto uso di droghe leggere. Una volta, mentre si trovava a Londra, era talmente fatto che era diventato paranoico e temeva che lo buttassero nel Tamigi.

Taylor Mega non si fa capire e viene accusata di essere ubriaca

Un altro episodio curioso verificatosi durante la puntata dell'11 novembre di 'Live - Non è la d'Urso' è stato il battibecco tra Taylor Mega e Camilla Lucchi.

Tutto è cominciato dopo che la conduttrice partenopea ha mostrato le foto del party lussuoso del 26esimo compleanno della Mega. Quest'ultima ha fatto presente di non essere nata ricca e di essersi sudata i suoi guadagni. In seguito, Taylor è stata accusata di essere ubriaca in quanto né Camilla né la d'Urso riuscivano a comprendere le sue parole. La presentatrice Barbara ha chiesto a Taylor cosa stesse biascicando e se avesse bevuto.

La Mega ha negato tutto dando la colpa all'audio e al collegamento da Sharm El Sheikh.