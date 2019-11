Nella puntata di ieri di Live -Non è la D'Urso si è discusso del tema "figli di papà" e figli di persone famose con un alto stile di vita". In studio si sono presentati Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, Paolo Ciavarro, figlio dell'attore Massimo e l'ereditiera Camilla Lucchi che ha avuto un confronto con Taylor Mega in collegamento da Sharm el Sheikh. Durante la discussione, l'ereditiera si è accorta che la bella influencer non era particolarmente in sé e parlava biascicando. La questione si è trasformata in un siparietto divertente, tanto che la padrona di casa ha lanciato sui social l'hashtag "sprizzettino".

Camilla Lucchi dice a Taylor: 'Parli e non si capisce nulla'

Come ogni puntata delle trasmissioni della D'Urso, non poteva mancare Taylor Mega che racconta della sua vita da star, fatta di mega party lussuosi e vacanze da sogno. La ragazza classe 1993 si è confrontata con alcuni ospiti in studio, in particolare con Camilla Lucchi che l'ha considerata da sempre una sua "rivale" in fatto di vita extralusso.

Durante la puntata di Live, Barbara D'Urso ha chiesto a Taylor per quale motivo non avesse invitato la Lucchi alla sua festa di compleanno. La risposta della bionda influencer è stata: "Come potrei invitare una persona del genere alle mie feste. Ma dai!". Poi, la Lucchi è intervenuta rivolgedosi a Taylor: "A parte il fatto parli e non si capisce nulla. Stai biascicando. Ma hai bevuto?". Taylor Mega, visibilmente "confusa", ha risposto: "No, scusate e che non riesco a capire bene.

Sono in differita e quindi sembra che io abbia bevuto.". Qualche ospite è intervenuto ironizzando: "Ma è astemia". In studio sono scoppiate grasse risate e nemmeno la stessa padrona di casa è riuscita a mantenere la serietà di fronte alla situazione. Dopodiché la D'Urso, piuttosto divertita, ha dichiarato: "Amici di Twitter, lancio l'hashtag sprizzettino".

Barbara D'Urso, situazione surreale a Live: 'Siamo su Scherzi a parte?'

La situazione con Taylor Mega in collegamento è ormai diventata surreale, tanto che Barbara D'Urso ha esclamato: "Siamo su Scherzi a parte?

Taylor non riesce a sentirmi. Ma mi stai facendo uno scherzo?". L'influencer è rimasta collegata ma aveva lo sguardo perso e non riusciva a sentire nulla di ciò che diceva la D'Urso. Quest'ultima, ha continuato a chiamare la sua ospite: "Ehi Taylor! Mi senti?". Anche questa volta il tentativo è stato vano e la padrona di casa ha riprovato a chiamare Taylor, facendo dei cenni con le mani: "Ehilà Taylor.

Tutto bene?". Alla fine Taylor ha rivolto lo sguardo verso la telecamera e ha detto: "Ehi Barbara, scusami sono in differita e non riesco a sentire nulla". Insomma la situazione ha continuato a degenerare, tanto che la frase "sono in differita" è diventata il tormentone della puntata di lunedì notte di Live - Non è la D'Urso.