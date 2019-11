Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Liam Spencer (Scott Clifton) troverà i documenti di nascita della piccola Phiebe. Peccato che questi siano falsi. A quel punto, capirà che dietro la sua adozione si nasconde un mistero. I suoi sospetti diventeranno più forti quando vedrà Thomas discutere animatamente con Flo nell'hotel in cui soggiorna con la sua neo sposa, ignara di tutto. Liam, ancora innamorato della giovane Logan, potrebbe ribaltare le carte in tavola e incastrare finalmente il folle figlio di Ridge. Ci riuscirà? Di seguito gli spoiler a riguardo.

Anticipazioni Beautiful: Flo pronta a dire la verità ad Hope

Nelle puntate americane di Beautiful, Flo si sentirà tremendamente in colpa per aver nascosto ad Hope il fatto che Beth sia viva. La situazione prenderà una piega inaspettata dopo il matrimonio della Logan con Thomas. Flo, in preda ai sensi di colpa, raggiungerà l'hotel in cui alloggiano i due sposini, pronta a vuotare il sacco con l'ignara Hope.

Il figlio di Ridge, capendo che se la verità venisse a galla per lui sarebbe finita, lascerà nella stanza la moglie e correrà dalla Fulton, convincendola a tenere la bocca chiusa, sebbene non sia un'impresa facile.

Come raccontano le anticipazioni americane di Beautiful, Liam ascolterà in segreto la conversazione tra Flo e Thomas e capirà che l'argomento è scottante. Raggelerà quando udirà la frase ''Il segreto di Beth''. Ed ecco che il rampollo non perderà tempo per trovare le prove volte ad incastrare il suo acerrimo nemico. Quello che Liam scoprirà lo devasterà.

Beautiful, Liam chiude il cerchio

Il giovane Spencer, certo che Thomas nasconda qualcosa di grosso, cercherà di chiudere il cerchio. Per prima cosa reperirà quante più informazioni di Flo, scoprendo non pochi retroscena sul suo conto. Successivamente, metterà in guardia Wyatt, dicendogli che la Fulton è una mina vagante. Come si evince dalle anticipazioni di Beautiful, Liam si recherà da Steffy, chiedendole chi sia la madre naturale di Phoebe, domanda alla quale non saprà rispondere.

La svolta arriverà nel momento in cui Liam controllerà i registri delle adozioni.

In questa circostanza, apprenderà che Flo Fulton non è mai stata incinta e che dunque non è la possibile madre di Phoebe. Come ha fatto dunque Steffy ad adottare la bambina? Chi altri è coinvolto in questo oscuro inganno? Ciò che è certo è il fatto che i documenti di nascita della bimba adottata da Steffy sono falsi.

La verità su Beth dunque si avvicina, come promettono le anticipazioni americane di Beautiful. Thomas dovrà tenere gli occhi ben aperti, in quanto la reazione di Liam e Hope potrebbe essere terribile.