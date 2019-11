Una vita continua a sorprendere il pubblico con anticipazioni e trame spagnole imperdibili. Ursula colpisce Genoveva dopo aver saputo di essere prossima al licenziamento. La Dicenta, responsabile dell'ennesimo crimine, non può fare altro che nascondere goffamente quanto appena compiuto. Nel frattempo Felipe, ignaro di quanto il destino sia stato ancora crudele con lui, ha intenzione di dichiarare ufficialmente il suo amore per la vedova di Bryce. Di seguito, gli ultimi spoiler della soap opera ambientata nel turbolento quartierino di Acacias 38.

Ultime anticipazioni Una Vita: Ursula riceve una cattiva notizia

Stando alle nuove anticipazioni di Una Vita, nella puntata numero 1135, Felipe prega Santiago di prendersi cura di Marcia, consapevole che non può fare altro per lei. Successivamente, l'avvocato rientra a casa, trovando Ursula fuori di sé. Non dando troppo peso allo stato pietoso della Dicenta, confessa il suo amore per Genoveva, dichiarandosi pronto a corteggiarla pubblicamente.

Genoveva commette un passo falso mettendosi contro Ursula. Presa la decisione di licenziarla dal suo servizio, la donna si trova davanti una Dicenta furibonda. Ursula estrae un coltello e, con gli occhi iniettati di sangue, la minaccia. Intanto, Camino è arrabbiato con sua madre, rea di avergli impedito di frequentare dei corsi di pittura. Dopo le preghiere del giovane, Felicia gli darà il permesso di seguire le lezioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Inoltre Bellita mediterà di procurare del cibo per Margarita, che farà recapitare in forma anonima per non umiliarla. Come svelano le anticipazioni spagnole di Una Vita, Margarita, una volta ricevuto i viveri, si recherà da Bellita per restituire il tutto.

Ursula attacca Genoveva e poi si dispera

Nella puntata di Una Vita 1136, Ursula e Genoveva arriveranno allo scontro. La Dicenta non ha affatto digerito il fatto di essere licenziata.

A quel punto, la vedova di Bryce prova a far ragionare la Dicenta, sebbene invano. Presa dal panico, Genoveva si scaglia contro la sua nuova nemica, finendo a terra priva di sensi.

Le nuove anticipazioni di Una Vita proseguono con una Ursula disperata e spaventata dall'ennesima malefatta commessa. Fuori controllo, la Dicenta scoppierà in un pianto dirotto, chiamando la povera Genoveva 'Figlia mia'.

Felipe, ignaro di quanto sia successo, organizza un piccolo ricevimento con tutti i suoi amici in quel di Acacias 38. La sua intenzione è comunicare ufficialmente l'interesse per Genoveva. Peccato che la poverina giaccia a terra inerme. A distrarre i vicini ci penserà Maite, che sorprenderà gli abitanti sfoderando la sua intelligenza.