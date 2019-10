Una vita, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a regalare ottimi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre 2019 rivelano che il dottor Higinio Baeza e Maria scapperanno da Acacias 38 dopo che Casilda Escolano scoprirà che sono soltanto due imbroglioni. Invece Telmo Martinez verrà incolpato da Samuel Alday di aver violentato Lucia Alvarado.

Una Vita: l'Alvarado rapita dal prete

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5. Gli spoiler di Una Vita riguardanti le prossime puntate in onda a partire dal 3 al 9 novembre svelano che Maria cercherà di spingere Casilda a mettersi contro gli Hidalgo. Al contrario, lo stato di salute di Servante inizierà a peggiorare, tant'è che il medico farà sapere a Ramon che potrebbe anche morire.

Intanto Telmo 'rapirà' Lucia e la obbligherà a stare con lui, avvalendosi della folla per l’imminente processione in onore della Vergine dei Miracoli. A tal proposito, Martinez avrà l'obiettivo di far sapere all'Alvarado che Samuel vuole derubarla delle sue ricchezze. D'altro canto, l'Escolano andrà da Leonor e Rosina per chiedergli la fetta di eredità di suo padre, deceduto nella primissima stagione, che gli spetta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Casilda dubita di sua madre

Telmo dirà a Lucia che l'Alday e Jimeno si sono messi d'accordo per rubarle il patrimonio. In seguito le rivelerà anche di essersi innamorato di lei. Casilda, al contrario, avrà dei dubbi sulla buona fede di sua madre e Higinio. Al proposito, il medico Baeza proibirà alla sua amata di mandare a monte il piano per appropriarsi dell'eredità degli Hidalgo. Nello stesso momento ad Acacias 38 tutti saranno preoccupati per la mancanza del prete e dell'Alvarado.

Per questa ragione, Samuel chiederà l'indirizzo del Priore Espineira, ricattando in modo grave Ursula. La parente di Celia vorrà del tempo per accettare ciò che gli ha detto Martinez.

Telmo accusato da Samuel di aver abusato di Lucia

Le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita (in programma dal 3 al 9 novembre), inoltre rivelano che il figlio di Jaime riuscirà a individuare il luogo dove si trovano Martinez e l'Alvarado.

Nel frattempo Leonor considererà l'idea di riprodurre l'opera teatrale peccaminosa in piazza, se solo Ramon non ostacolasse Trini per non farla partecipare. Lucia e Telmo, al contrario, si ritroveranno distesi sul letto senza vestiti dopo aver ingerito un bicchiere d'acqua. A quel punto, Samuel incolperà il prete di aver abusato della parente di Celia una volta giunto sul luogo accompagnato dal Priore Espineira. Sfortunatamente la ragazza non ricorderà quello che è successo, mentre il prete respingerà l'idea di aver violentato essa.

Maria e il suo complice scappano dal paese

Nello stesso momento, la Escolano farà sapere a sua madre di aver rifiutato l'eredità degli Hidalgo. La chiacchierata verrà ascoltata da Higinio che confiderà a Casilda che Maximiliano non era veramente suo padre. La cameriera, a quel punto, si recherà immediatamente da Leonor per dirle che sia madre e il medico Baeza sono due imbroglioni. Per questa ragione, i due scapperanno via. Le trame della prossima settimana di Una Vita, inoltre, ci informano che Lucia avrà intenzione di farsi fare un controllo medico per accertarsi che Telmo non le abbia fatto alcuna violenza fisica, se solo Samuel non le facesse cambiare idea. Poco dopo, la parente di Celia sceglierà di non deporre contro il prelato, se ad Acacias 38 non arrivasse una certa Alicia Villanueva. Proprio quest'ultima svelerà di essere stata violentata dal religioso moltissimi anni fa: ragion per cui alla fine l'Alvarado acconsentirà di dare la sua testimonianza al processo. D'altra parte, Martinez si dirà innocente dinanzi al giudizio religioso.