La soap opera di Una vita continua a tenere alta l'attenzione dei fans italiani. Gli spoiler in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che Telmo Martinez troverà il corpo esanime di frate Guillermo sul pavimento. Un fatto di sangue, di cui sarà ingiustamente accusata Ursula Dicenta, la quale verrà arrestata dal commissario Mendenz.

Una Vita: frate Guillermo arriva ad Acacias 38

Ursula sarà al centro dei prossimi appuntamenti di Acacias 38.

Le anticipazioni di Una Vita, rivelano che la Dicenta sarà ingiustamente accusata di un omicidio. Tutto inizierà quando Telmo confesserà a frate Guillermo che Espineira ha tentato di nuocere a Lucia. Il frate, a questo punto, partirà per andare a parlare con il priore per chiedere delucidazioni sul caso. Durante l'incontro il priore rivelerà alla figura religiosa alcuni particolari inediti su Martinez.

Per questo motivo, il frate decidere di tornare in tutta fretta ad Acacias 38 per avere un confronto diretto con il sacerdote. Qui l'uomo rimprovererà quest'ultimo di non avergli raccontato tutta la verità, tanto da invitarlo a confessarsi con lui il prima possibile. Un consiglio che sarà subito accettato da Telmo. In questa circostanza, il prelato gli racconterà di quanto scoperto su Samuel Alday. Alla fine, frate Guillermo inviterà il suo pupillo a fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Telmo trova il corpo del suo mentore privo di vita

Stando alle trame di Una Vita si evince che frate Guillermo consiglierà a Telmo di togliersi gli abiti talari, se proprio ci tiene a stare con l'Alvarado. Per questo motivo, Ursula affronterà a muso duro il frate, in quanto teme di perdere il posto come perpetua accanto al sacerdote. Intanto quest'ultimo lascerà per un po’ di tempo il vecchio quartiere di Acacias 38 per una pausa di riflessione.

Una volta tornato si troverà davanti ad una scena agghiacciante. Nel dettaglio, Martinez scoprirà il corpo senza vita del suo mentore, tanto da cadere nella disperazione più totale. Dopodiché il sacerdote allerterà i soccorsi, tanto che il commissario Mendenz comincerà ad indagare sul fatto di sangue avvenuto ad Acacias 38 ai danni di una figura religiosa. L'uomo, a questo punto, comincerà ad interrogatore tutte le persone che hanno avuto a che fare con il frate.

All’inizio, i sospetti ricadranno su Augustina che dimostrerà di essere a conoscenza di un segreto, se poi una scoperta non fornisse una svolta decisiva al caso.

Mendenz arresta Ursula

Mendenz scoprirà che Ursula aveva deciso di avare un confronto con Guillermo nello stesso giorno che è staro ritrovato senza vita. Di conseguenza, l'uomo di legge sospetterà che tra i due c'era stato un violento litigio, tanto che i sospetti ricadranno sulla Dicenta, visto il suo passato scabroso.

Possiamo svelare che la vecchia istitutrice verrà portata in carcere dopo che la sua abitazione era stata messa a soqquadro delle forze dell'ordine.