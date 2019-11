Non mancano mai sorprese nello sceneggiato Il Paradiso delle signore, ambientato nella Milano degli anni 60. Le trame dell’episodio che verrà trasmesso il 27 novembre 2019, svelano che Salvatore Amato dopo aver appeso che lui e Marcello Barbieri potrebbero ritrovarsi disoccupati da un giorno all’altro, non rimarrà fermo. Il cameriere del circolo farà il possibile per cercare un nuovo lavoro, a differenza del fratello di Angela che invece mediterà sul da farsi.

Purtroppo il cugino di Rocco non sarà sincero con i suoi familiari, visto che sua madre Agnese si preoccuperà molto per il futuro del figlio, quando verrà informata che non l'ha messa al corrente della probabile chiusura della caffetteria.

Agnese disperata, i coniugi Conti affidano le redini del Paradiso a Riccardo

Nel trentatreesimo appuntamento della soap in programma su Rai Uno mercoledì 27 novembre, Marcello e Salvatore diventati sempre più amici, si incontreranno per decidere cosa fare dopo che saranno licenziati dalla caffetteria.

Quest’ultimo all’insaputa della fidanzata Gabriella e della madre, si metterà alla ricerca di un nuovo impiego. Agnese verrà a conoscenza dello spiacevole imprevisto, a cui potrebbe andare incontro suo figlio. Sarà un duro colpo al cuore per la signora Amato, visto che ancora sarà in apprensione per il fatto che Salvatore non abbia ancora avuto il coraggio di fare il grande passo nei confronti della Rossi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel contempo Marta e Vittorio metteranno le veneri al corrente su ciò che dovranno fare per prendere parte al servizio fotografico, realizzato in onore della festa di Sant’Ambrogio. Subito dopo i coniugi Conti affideranno le redini del paradiso nelle mani di Riccardo, per poter andare in luna di miele tranquilli.

Marcello vuole un risarcimento da Umberto, il fratello di Marta interessato ad Angela

In seguito Marcello si recherà alla villa Guarnieri con l’obiettivo di parlare con Umberto.

Il giovane Barbieri non appena si troverà faccia a faccia con il padre di Marta, gli dirà di voler ricevere un risarcimento, per il fatto che sua sorella Angela stava per rimetterci la vita a causa di Riccardo. A gran sorpresa il cognato di Adelaide accetterà le condizioni imposte dal ribelle ragazzo, con lo scopo di non far diffondere eventuali pettegolezzi su suo figlio. Nel contempo la contessa di Sant’Erasmo continuerà a tramare alle spalle del nipote Riccardo, per farlo ricadere tra le braccia di Ludovica.

Agendo in tale maniera la diabolica darklady farà capire di non avere comprensione, visto che il giovane Guarnieri sarà ancora sofferente per l’allontanamento da Nicoletta. Sfortunatamente il fratello di Marta non avrà nessun interesse per la Brancia Di Montalto pur sapendo che si tratti di una donna alla sua altezza, poiché vorrà conoscere in maniera approfondita Angela.