Stando alle anticipazioni della soap opera Il Segreto, durante le puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 24 a venerdì 29 novembre si susseguiranno diversi colpi di scena. Innanzitutto Adela morirà in seguito ad un terribile incidente stradale, mentre la sua amica Irene rimarrà ferita ma riuscirà a salvarsi.

Carmelo, sconvolto per il decesso dell'adorata moglie, farà di tutto per capire come sono andate realmente le cose, sospettando che qualcuno possa aver attentato alla vita della consorte. Intanto l'operazione di Elsa al cuore andrà per il meglio, così la donna potrà tornare ad abbracciare l'amato Isaac.

Maria teme di non poter più badare ai suoi figli

Lola si renderà conto di essersi innamorata di Prudencio, ma non potrà dichiarargli il suo amore perché altrimenti rischierebbe di far saltare l'accordo stretto con Donna Francisca. Severo Santacruz verrà messo in guardia da Raimundo Ulloa, il quale gli dirà che la Montenegro, per mettere a segno la sua vendetta, è riuscita a procurarsi l'impronta digitale dell'uomo dai registri della Guardia Civile.

Maria, dopo aver perso l'uso delle gambe, sarà a dir poco preoccupata perché avrà paura di non riuscire più a prendersi cura dei figli Esperanza e Beltran.

Mauricio si rifiuta di eseguire gli ordini della Montenegro

Mauricio si rifiuterà di fungere da complice al piano organizzato da Francisca. L'uomo, infatti, deciderà di non sabotare l'automobile su cui viaggeranno Irene e Adela. La matrona, però, non avrà alcuna intenzione di rinunciare ai suoi malvagi propositi.

Elsa verrà finalmente sottoposta all'intervento chirurgico al cuore che riuscirà perfettamente. Nel frattempo Fernando Mesia cercherà di convincere Maria a sottoporsi ad una visita presso uno specialista che potrebbe aiutarla a recuperare l'uso delle gambe. La donna, a questo punto, inizierà a sentirsi più fiduciosa, confidando nelle capacità del luminare.

Marcela porterà Carmelito alla villa in occasione di una festa di compleanno alla quale prenderanno parte anche Camelia, Esperanza e Beltran.

Intanto Irene e Adela rimarranno coinvolte in un drammatico incidente d'auto. La maestra morirà sul colpo, mentre la giornalista se la caverà con qualche ferita. Mauricio, sorpreso e sconvolto dall'accaduto, si confiderà con Raimundo dicendogli che non è stato lui a manomettere la vettura.

Carmelo sarà disperato per la morte della sua consorte e si rivolgerà ad un meccanico affinché questi effettui una perizia sull'auto incidentata per capire se è stata sabotata da qualcuno.