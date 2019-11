Nel corso della puntata di ieri, 4 novembre, del trono over di Uomini e donne, Gemma Galgani ha ricevuto un'ennesima delusione d'amore. La dama di Torino, infatti, è stata allontanata da Jean Pierre in quanto non gradiva il suo atteggiamento possessivo. Per questo motivo, il cavaliere ha dichiarato di non essere assolutamente intenzionato a proseguire la conoscenza e tramutarla in una vera e propria storia d'amore.

Intanto Tina Cipollari ha voluto mettersi in mezzo alla questione. In particolare, c'è stato un acceso litigio tra l'opinionista e la dama. A tal proposito, quest'ultima ha rilasciato una lunga intervista al settimanale del programma di Maria De Filippi, dove ha espresso tutta la sua delusione per la fine della conoscenza con il cavaliere.

Uomini e Donne trono over: Gemma delusa e arrabbiata da Jean Pierre

Non c'è pace per Gemma dopo che Jean Pierre ha deciso di interrompere la loro conoscenza; la dama ha perfino raggiunto l'uomo fuori dallo studio, dove gli animi si sono surriscaldati.

Qui il cavaliere l'ha invitata a non stressarlo mentre Gemma, una volta tornata in studio si è scagliata contro Antonella, la nuova conquista del cavaliere.

Gemma è stata intervista dal settimane di "Uomini e Donne Magazine" dove si è confidata a cuore aperto. Nel dettaglio, la donna ha ammesso di essere profondamente delusa e arrabbiata per come sono andati i fatti. Nonostante le varie delusioni collezionate durante il percorso al trono over, l'ex di Giorgio Manetti ha svelato di credere ancora nell'amore, tanto da essere ancora alla ricerca della persona capace di renderla felice.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La Galgani contro Antonella e Tina Cipollari

Durante l'intervista, Gemma ha raccontato di aver sofferto per il comportamento e le risposte vaghe di Jean Pierre, incolpando di averla illusa, tanto da preferire un rifiuto elegante che questo sgocciolatoio senza limite di tempo. Inoltre l'ha accusato di non averla mai difesa quando si toccavano argomenti delicati come le loro confidenze e la sua famiglia, oltre che dagli attacchi di Tina Cipollari.

Proprio su quest'ultima, la dama si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

La Galgani ha sentenziato che gli interventi della bionda opinionista penalizzano il suo percorso all'interno del programma. Infine si è scagliata contro Antonella, la dama con la quale il cavaliere si sta attualmente frequentando, definendola una persona molto diretta ma priva di tatto, visto si è intromessa nella loro conoscenza.

In attesa di vedere se Jean Pierre o Antonella risponderanno alle dichiarazioni di Gems, si ricorda che il dating show di Maria De Filippi va in onda da lunedì al venerdì su Canale 5.