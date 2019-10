Nel corso delle ultime ore, Gemma Galgani è stata protagonista di vari attacchi da parte di alcuni volti storici di Uomini e donne. In particolare Tina Cipollari e Giorgio Manetti, che hanno sputato veleno contro la dama del trono over durante un'intervista concessa a "Nuovo Tv". Se l'opinionista l'ha reputata una persona falsa, la sua ex fiamma l'ha accusata di stare nel programma solo per cercare visibilità e non per trovare il vero amore.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: 'E' falsa'

La rivalità tra Tina e Gemma non accenna a placarsi. A mettere ancora benzina sul fuoco ci ha pensato l'opinionista storica di Uomini e Donne. La Cipollari, infatti, è stata intervista da un noto settimanale italiano, dove ha usato parole molto forti nei confronti della dama torinese, con la quale è protagonista di siparietti esilaranti da alcuni anni in tv.

L'ex moglie di Chicco Nalli, ha detto di considerare la Galgani una falsa, che ha capito di essere diventata un personaggio. Infatti ha dichiarato che prima era 'una povera vecchietta, ora si atteggia alla Marilyn Monroe', tanto da aver provato ad imitarla durante una sfilata di moda con risultati alquanto discutibili. Della stessa opinione è stato l'ex cavaliere Giorgio Manetti.

Giorgio Manetti torna a parlare della Galgani: 'Vuole visibilità'

Ebbene sì, il Gabbiano è tornato a pizzicare la sua ex fiamma, con la quale aveva avuto una relazione finita qualche anno fa davanti ai telespettatori di U&D.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

A tal proposito, Giorgio ha criticato il suo comportamento poco dignitoso. Secondo l'uomo, Gemma accetterebbe di essere maltrattata, denigrata ed insultata pur di stare in trasmissione. Inoltre il Manetti ha fatto capire che la dama del trono over è più interessata alla visibilità televisiva, che alla ricerca del vero amore.

Inoltre, nell'intervista a "Nuovo Tv", il fiorentino ha fatto delle confessioni sul suo ipotetico ritorno nel dating show di Canale 5.

A tal proposito, ha rivelato che non metterà mai più piede nello studio di Cinecittà, visto che era stato attaccato ingiustamente nel corso delle puntate.

U&D anticipazioni: la dama di Torino conosce Juan Luis

Nel frattempo, la Galgani ha dimostrato di non ascoltare le critiche della Cipollari e del Manetti, tanto da gettarsi a capofitto in una nuova conoscenza. Le anticipazioni dell'ultima registrazione del trono over, rivelano che la dama di Torino avrebbe già accantonato la storia con Jean Pierre per gettarsi a capofitto tra le braccia di Juan Luis, un venezuelano arrivato in trasmissione per conoscerla.

In attesa di vedere questi nuovi colpi di scena in televisione, si ricorda che il dating show di Maria De Filippi è in onda da lunedì a venerdì alle ore 14:45 su Canale 5.