Ne sono accadute delle belle nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne, tenutasi sabato 2 novembre. In tale circostanza, Gemma Galgani è nuovamente finita al centro dell'attenzione. Grazie al nuovo arrivato Juan Luis, la dama torinese sembra aver trovato la felicità. Sabato, stando a quanto riportato da 'Il vicolo delle news', il venezuelano ha sorpreso Gemma con un gesto estremamente romantico che le ha fatto battere forte il cuore.

Vedendo la Galgani in quelle condizioni, Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di combinare un'altra delle sue. Nel dettaglio, la bionda opinionista ha richiesto un dottore per la dama.

Anticipazioni U&D: Gemma Galgani e la 'tachicardia d'amore' per Juan Luis

Dopo aver archiviato la frequentazione con Jean Pierre, Gemma Galgani ha avuto modo di conoscere un altro cavaliere piuttosto intrigante. Si tratta del venezuelano Juan Luis ed ha 12 anni meno di lei.

Nella registrazione di sabato 2 novembre, la piemontese si è mostrata molto contenta e soddisfatta di come stiano andando le cose tra di loro. Per tutta la settimana, la dama torinese e Juan Luis si sono sentiti al telefono arrivando persino a scambiati parecchi messaggini romantici.

Come riportato da 'Il Vicolo delle News', successivamente, l'uomo le ha fatto una bella serenata dedicandole una canzone d'amore.

In tale circostanza si è tenuto un altro siparietto scherzoso con la Cipollari. Nello specifico, vedendo la dama profondamente emozionata, Tina non ci ha pensato due volte a chiamare un medico per curare la 'tachicardia d'amore' della torinese. Durante la puntata, l'attenzione si è poi concentrata anche su Ida e Riccardo. La Platano ha fatto una serie di dichiarazioni sorprendenti sul suo partner.

Trono over: Ida torna a lamentarsi di Riccardo

Tra le tante faccende verificatesi in questa edizione di Uomini e Donne, quella che ha colpito maggiormente è stato il ritorno di fiamma di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Stando alle anticipazioni di U&D trono over, si evince che nella recente registrazione la parrucchiera ha avuto delle nuove rimostranze da fare sul conto del pugliese.

Questa volta, la Platano si è lamentata del fatto che tra lei e Riccardo non ci sarebbe ancora stato un bacio.

A scuotere negativamente l'umore dalla siciliana è stato anche il fatto che l'uomo non le commenti le foto che lei posta sui social network, specialmente l'ultima.

In questa faccenda anche Armando è voluto intervenire alludendo a delle corna. Tina Cipollari ha perso la pazienza ed ha preso la parola arrivando al punto di definire il corteggiatore napoletano poco corretto. Stando all'opinionista, Incarnato è invidioso per essere stato preferito a Riccardo.