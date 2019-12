I colpi di scena nello studio di Uomini e donne non mancano mai e le anticipazioni sulla puntata del trono classico registrata ieri 4 dicembre, rivelano che per Veronica è arrivato il momento di dire già addio alla sua esperienza nella celebre trasmissione della De Filippi. Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che dopo i tentennamenti della scorsa settimana dovuti ad un ripensamento nei confronti dell'ex tronista Alessandro Zarino, in questa nuova registrazione Veronica ha scelto di seguire il suo cuore che l'ha riportata di nuovo tra le braccia dell'uomo che qualche settimana fa aveva rifiutato.

Gli spoiler di Uomini e donne trono classico: l'addio di Veronica al trono

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne trono classico rivelano che si è partiti dal resoconto delle tormentate vicende di Veronica, la quale al termine della puntata precedente aveva chiesto di poter andare a Napoli per rivedere Alessandro.

L'incontro tra i due c'è stato e l'ex tronista non ha nascosto il fatto di essere rimasto deluso dalla sua risposta alla scelta e che ancora tutt'oggi nutre dei fortissimi dubbi nei suoi confronti.

Insomma Alessandro farebbe tantissima fatica a fidarsi nuovamente di lei, soprattutto dopo che nel giro di qualche minuto ha accettato di sedersi sul trono di Uomini e donne. Prima di salutarsi, però, Veronica ha chiesto ad Alessandro di presentarsi in studio durante la nuova registrazione del trono classico e lui non si è tirato indietro.

Veronica esce da U&D con Alessandro Zarino

Gli spoiler della nuova puntata del trono classico rivelano che si partirà dallo scontro tra Veronica e Tina Cipollari: già nella puntata precedente l'opinionista di U&D era stata molto dura nei confronti della ragazza, accusandola di essere falsa e di volersi ripulire l'immagine dopo la figuraccia che aveva fatto in trasmissione. Lo scontro tra Veronica e Tina sarà decisamente infuocato e tra le due donne voleranno anche parole grosse.

Il colpo di scena di questa nuova registrazione è arrivato nel momento in cui Veronica ha confessato che se Alessandro fosse rimasto in studio, il suo trono avrebbe avuto ancora senso altrimenti avrebbe lasciato definitivamente la trasmissione.

Ovviamente Zarino non ha accettato di sedersi tra le fila di pretendenti della bella Veronica e così abbiamo visto che hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e donne, dopo un intenso abbraccio che ha messo la parola fine al brevissimo trono della ragazza. Cosa succederà a questo punto? I due riusciranno a recuperare il loro rapporto fuori dallo studio tv? I fan della coppia sperano di sì.