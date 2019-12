La puntata di Uomini e donne trasmessa il 4 dicembre su Canale 5 ha sancito la proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano. Come già era stato annunciato attraverso le anticipazioni della registrazione del 30 novembre, la dama ha espresso i suoi dubbi riguardanti il rapporto con il cavaliere, ammettendo di non provare più gli stessi sentimenti di un tempo. Lui, visibilmente provato, ha confessato di considerarla la donna della sua vita. Da qui alla grande domanda il passo è stato breve, anche se Ida non ha dato una risposta (quanto meno davanti alle telecamere).

La curiosità dei telespettatori è ora rivolta proprio alla decisione della Platano, che potrebbe essere arrivata nel backstage al termine della registrazione di sabato scorso. Avrà dunque accettato di diventare la signora Guarnieri? Al momento non ci sono notizie ufficiali in tal senso ma l'umore della coppia può essere compreso attraverso i post da loro pubblicati sui rispettivi profili Instagram.

Trono Over di Uomini e donne: Ida cita Einstein

Il matrimonio tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano ci sarà?

La domanda rimbalza in tutti i social network dedicati a Uomini e donne dopo la proposta del tarantino nella puntata del 4 dicembre. Esasperato dalle continue tensioni con la dama, Riccardo ieri ha ammesso: "Dicevi che le esperienze si vivono una volta sola ed ho pensato che sono stanco anche io di una situazione del genere. Sei tu la donna della mia vita e ti volevo chiedere di sposarmi". Lei non ha trovato la forza rispondere e Maria ha poi consigliato un ballo, in seguito al quale i due si sono diretti fuori dallo studio.

L'esito ufficiale verrà dato nella prossima registrazione, se non addirittura in una delle prossime puntate del Trono Over ma, nel frattempo, Ida ha pubblicato un post su Instagram con la seguente didascalia: "La gioia nell'osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura (Albert Einstein). A contorno di queste parole, c'è una foto in cui appare immersa nei pensieri nello studio di Uomini e donne.

Riccardo Guarnieri sottolinea l'importanza del sorriso

Simile a quello di Ida Platano è stato anche il post pubblicato da Riccardo Guarnieri.

Anche lui, infatti, ha scelto uno scatto relativo alla sua presenza nello studio di Uomini e donne nel quale mette in mostra il suo sorriso. A corredo dell'immagine, il cavaliere tarantino ha scritto: "Non sapremo mai quanto bene può fare un sorriso". Tanti i messaggi di stima e di comprensione a lui rivolti dai fan del programma che sembrano simpatizzare proprio nei suoi confronti. Le critiche, per la maggior parte dei casi, sono rivolte verso la Platano e sul suo desiderio di sfruttare l'interesse mediatico del momento.

Non a caso, le sponsorizzazioni della bresciana sono cresciute a dismisura nelle ultime settimane. Ecco solo alcuni dei messaggi contro di lei: "Più che convinta che Ida sia ‘tornata’ con Riccardo solo per ripicca: tu hai fatto soffrire me e te ne sei andato. Ora ritorni e ti faccio soffrire io". E anche: "Quanto mi piaceva Ida all'inizio e quanto mi stava antipatico Riccardo. Adesso è tutto il contrario".