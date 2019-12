Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita, che andrà in onda anche nella settimana che va dall'8 al 13 dicembre 2019 in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che i colpi di scena anche in questi appuntamenti non mancheranno e promettono grandi scintille. In particolar modo il giovane Raul non si pentirà mai abbastanza di aver scritto a suo padre Javier e di avergli rivelato dopo si trova nascosta sua mamma Carmen.

Le anticipazioni di Una Vita 8-13 dicembre: Javier organizza una rapina

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler della prossima settimana di Una Vita che andranno in onda dall'8 dicembre in poi rivelano che Carmen ha cercato di fare il possibile per mettere in guardia suo figlio dalla natura perfida di suo padre, ossia quella di un uomo violento e che non si fa assolutamente scrupoli nei confronti di nessuno.

Peccato, però, che il giovane Raul ha scelto di andare avanti per la sua strada e ha preferito poter dare una seconda chance a suo padre.

Quando Javier arriverà in paese, però, comincerà subito a ricattare la povera Carmen e cercherà in tutti i modi di portarle via del denaro. Peccato, però, che la domestica non potrà accontentare le sue clamorose richieste e a quel punto sarà costretta ad assecondare il piano diabolico dell'uomo, il quale vorrà rubare all'interno della casa del padrone di Carmen.

Gli spoiler di Una Vita fino al prossimo 13 dicembre rivelano che Javier riuscirà ad ottenere le chiavi per poter entrare nella porta di servizio di Samuel Alday e con una menzogna riuscirà a convincere Raul ad affiancarlo in questo furto. Sarà soltanto in questa occasione che Raul si renderà conto per davvero del fatto che suo padre sia un uomo spietato ma ormai è troppo tardi per tornare indietro e per dare ascolto alle parole della sua mamma.

Raul viene colpito da suo padre, Lucia aiuta economicamente gli sfollati

Le anticipazioni della soap opera di Canale 5 rivelano che Raul deciderà di affrontare suo padre in prima persona, ma lo scontro tra i due non avrà un esito positivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Quando tenterà di disarmare suo padre e di fargli cadere la pistola di cui è in possesso, ecco che l'uomo sparerà un colpo e Raul verrà gravemente ferito dal proiettile che era destinato a sua mamma.

Ma questo non sarà l'unico colpo di scena che accadrà nelle prossime puntate della soap opera Una Vita in onda su Canale 5. Lucia, per esempio, rimarrà molto colpita dall'omelia che ha fatto don Telmo e deciderà di chiedere alla banca un cospicuo anticipo sulla sua eredità, perché vuole aiutare i vari sfollati.

In questo modo, però, la donna finirà per intaccare molto il suo patrimonio finanziario.