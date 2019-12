Sono passati sette giorni da quando tutto il web ha parlato della confessione inaspettata di Veronica Burchielli a Uomini e donne: a quasi un mese dal suo "insediamento" sul trono, la giovane ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Zarino. Nel corso della registrazione che c'è stata oggi, 4 dicembre, la ragazza ha chiesto all'ex tronista di restare per corteggiarla: lui ha rifiutato, ma ha accettato di provare a conoscerla meglio lontano dalle telecamere.

Veronica e Alessandro si rivendono in studio

Oggi, mercoledì 4 dicembre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico, quella che il pubblico dovrebbe vedere su Canale 5 tra un paio di settimane.

Le prime anticipazioni che ha riportato "Vicolo delle News" al termine dell'appuntamento odierno con i "giovani", riguardano il futuro di Veronica Burchielli in trasmissione. Dopo aver chiesto ed ottenuto la possibilità di avere un confronto chiarificatore con Alessandro Zarino, la napoletana l'ha raggiunto nella sua città d'origine ed ha potuto scambiare qualche chiacchiera con lui.

L'ex tronista ha confermato la poca fiducia che nutre nei confronti di colei che gli ha detto "no" alla scelta, ma ha accettato comunque di essere ospite nella puntata di oggi per spiegare le sue ragioni fino in fondo.

La protagonista del dating-show ha litigato furiosamente con Tina Cipollari, che l'ha etichettata come una persona falsa, e poi ha fatto un'inaspettata richiesta ad Alessandro: restare in studio per corteggiarla oppure lasciare insieme la trasmissione.

Zarino ha ovviamente rifiutato l'eventualità di sedersi tra gli spasimanti di Veronica, così lei è stata "costretta" ad abbandonare la poltrona rossa per portare avanti questa conoscenza lontano dalle telecamere.

L'incontro a Napoli e l'addio a U&D

Le anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", aggiornano i telespettatori sull'epilogo che ha avuto il percorso alla ricerca dell'anima gemella di Veronica a Uomini e Donne: a neppure un mese dall'inizio della sua avventura da tronista (iniziata tra le polemiche, dopo il "no" che ha detto a Zarino il giorno della scelta), la ragazza ha già lasciato il posto che desiderava occupare da tanto tempo.

Durante la scorsa registrazione del Trono Classico, la Burchielli aveva stupito tutti ammettendo di pensare ancora ad Alessandro, e di aver sperato fino all'ultimo che lui scendesse le scale per corteggiarla.

Visto che questo suo desiderio non è stato esaudito, è stata la giovane a raggiungere l'ex tronista a Napoli per un confronto chiarificatore: oggi, 4 dicembre, nella nuova registrazione i due giovani hanno annunciato di volersi conoscere meglio fuori dagli studi Tv.