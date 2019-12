Il 9 gennaio, in prima serata, andrà in onda su Rai Uno la 12^ stagione di Don Matteo. Terence Hill sarà di nuovo pronto a risolvere tanti casi insieme ai Carabinieri. In un'intervista, l'ex 'socio' di Bud Spencer, rivela di avere voglia di andare ancora avanti. Sicuramente i fan della serie, dopo queste parole, tireranno un grande sospiro di sollievo. La stagione che partirà a breve sarà composta da dieci puntate.

Terence Hill e Don Matteo

In una intervista, Terence Hill ha parlato di Don Matteo e ha svelato anche un aneddoto legato alla fortunatissima Serie TV.

Nelle sue parole c'è la dimostrazione evidente dell'amore che nutre nei confronti di questo personaggio. Il prete, che risolve i casi con simpatia e determinazione, è entrato ormai nel cuore di tantissimi telespettatori. L'attore ha affermato di non volersi affatto fermare e di voler interpretare il personaggio ben oltre la dodicesima stagione. Non dipenderà esclusivamente da lui, la Rai farà certamente i propri ragionamenti, ma la sua disponibilità è già qualcosa di estremamente importante. Terence Hill ha anche svelato un segreto, l'abito che indossa è lo stesso della prima puntata.

L'attore non l'ha mai voluto cambiare e ha preferito mantenere la tradizione. I dieci episodi trasmessi avranno una durata di 100 minuti ciascuno, il primo si intitolerà ‘Non avrai altro Dio all’infuori di me’, tutte le puntate saranno dedicate ad un comandamento.

Il cast della serie tv

Di seguito il cast che sarà presente nella dodicesima stagione e i protagonisti speciali di alcune puntate. Ci saranno due ritorni molto importanti.

Terence Hill ovviamente interpreterà Don Matteo, Nino Frassica vestirà come sempre i panni del Maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta sarà colei che avrà il ruolo del Capitano Anna Olivieri, Simone Montedoro interpreterà di nuovo, è infatti un gradito ritorno per i fan, il capitano Giulio Tommasi, Maria Sole Pollio sarà nei panni della giovane Sofia, Giorgia Surina avrà di nuovo il ruolo, anche qui trattasi di un ritorno, del Pubblico Ministero Bianca Venezia, Maurizio Lastrico interpreterà il Pubblico Ministero Nardi.

Sono confermatissimi la perpetua Natalina, interpretata da Nathalie Guetta e il divertentissimo sagrestano Pippo, interpretato da Francesco Scali. Come ogni stagione, accanto ai protagonisti storici, ci saranno anche dei personaggi speciali, che saranno presenti in alcune puntate. Questi sono alcuni dei nomi che si alterneranno in Don Matteo 12: Fabio Rovazzi, Simona Cavallari, Elena Sofia Ricci, Christiane Filangeri, Antonio Catania e Stefano Dionisi.