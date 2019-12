Martedì 31 dicembre, dalle ore 21:00 su Rai 1, andrà in onda l'Anno che Verrà. Il consueto appuntamento di fine anno verrà anche in questa edizione condotto da Amadeus, che presenterà sul palco di Potenza numerosissimi artisti della scena musicale italiana. Per il quinto anno consecutivo, dunque, sarà la Basilicata [VIDEO] ad ospitare la manifestazione targata RAI. L'Anno che Verrà 2019 sarà trasmesso anche in diretta radio su Rai Radio 1 e in diretta streaming dal sito di Rai Play.

L'Anno che Verrà, nel cast Albano e Romina

Tra i nomi più attesi della serata di Rai 1 vi saranno sicuramente Albano e Romina. I due cantanti, che fecero sognare milioni di italiani per oltre trent'anni con la loro unione prima artistica e poi sentimentale, continuano ad essere al centro dei riflettori. I due, il prossimo sabato, saranno in onda anche su Canale 5 con la replica dello show intitolato "55 passi nel Sole" mentre i rumors danno per certa la partecipazione del duo al prossimo Festival di Sanremo (anche se non è ancora chiaro se parteciperanno nelle vesti di ospiti o di concorrenti in gara).

Numerosissimi i successi che i due artisti hanno collezionato nel tempo: Felicità, Nostalgia Canaglia, Ci sarà e Cara Terra mia, solo per citarne alcuni. Molto probabilmente alcuni di questi brani verranno eseguiti proprio durante l'ultima serata del 2019.

Il resto del cast

Numerosissimo il cast che si alternerà sul palco lucano, tra artisti dalla fama oramai consolidata e artisti ancora emergenti. Tra gli ultimi vi sarà sicuramente il cast di Sanremo Giovani 2020: Amadeus, infatti, ha fortemente voluto i "suoi" ragazzi anche sul palco di Potenza. Leo Gassmann, Fadi, Fasma, Marco Sentieri e gli Eugenio in Via di Gioia saranno dunque parte del cast de l'Anno che Verrà. Ma sul palco saliranno poi dei veri e propri colossi della musica del nostro Paese: oltre ai già citati Albano e Romina vi saranno Riccardo Fogli (storico membro dei Pooh), Orietta Berti, gli Stadio, Fausto Leali e Marco Masini.

Spazio poi anche ad alcuni degli idoli per i più giovani; vi sarà Alberto Urso (vincitore dell'ultima edizione di Amici e probabile partecipante al prossimo Festival di Sanremo), il duo Benji e Fede, i The Kolors ed Elettra Lamborghini. Spazio poi anche ad altri grandi nomi della musica italiana come Cristiano Malgioglio, Gigi D'Alessio, Arisa (artista lucana, nata a pochi km di distanza da Potenza), Rocco Hunt e Ivan Cattaneo.

Ad assistere allo show, per motivi di sicurezza scelti dalla Prefettura di Potenza, potranno assistere 4 mila persone. Il palco verrà allestito in Piazza Mario Pagano, nel centro storico della città lucana.