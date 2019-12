È uno dei personaggio più amati della televisione italiana: la bicicletta, il basco e la tonaca sono i suoi segni distintivi, insieme alla grande passione per le investigazioni e ovviamente ad una fede intramontabile. Lui è Don Matteo e dal 9 gennaio tornerà in onda su Rai 1 in prima serata con la dodicesima stagione della fiction, che si conferma essere non solo la più longeva nel panorama televisivo nazionale, ma anche una delle più apprezzate dal pubblico. Il prete investigatore è ormai entrato nei cuori degli italiani e, per questo, dirgli addio definitivamente sarebbe molto difficile per i milioni di telespettatori che aspettano con trepidazione di assistere alle avventure di Don Matteo, ma anche del maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e di tutta la sua grande famiglia.

Se negli scorsi mesi era circolata con insistenza una voce riguardante la chiusura della fiction, ora attraverso le pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Terence Hill ha smentito questa ipotesi, rivelando che la serie potrebbe proseguire ancora per molto tempo, per la gioia di tutti i fan della fiction. La nuova stagione si prospetta ancora più ricca di misteri ed indagini, con diverse guest star, tra cui Fabio Rovazzi ed Elena Sofia Ricci.

Terence Hill ottimista su Don Matteo: la serie potrebbe continuare ancora

Manca poco e si riapriranno le porte della canonica più famosa della televisione italiana: Don Matteo, infatti, è pronto a tornare in sella alla sua bicicletta e risolvere i casi più spinosi che attagliano il capitano dei carabinieri Anna Olivieri e il maresciallo Nino Cecchini. La dodicesima stagione della fiction, che sta per iniziare, rischiava anche di essere l'ultima, ma a sorpresa Terence Hill, attraverso le pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato di essere disposto a continuare ancora con la fiction, poiché Don Matteo è il personaggio perfetto per una serie senza fine. Una bella notizia, dunque, per i numerosi fan della serie che temevano di dover dire addio per sempre al loro beniamino. A distanza di venti anni dalla messa in onda della prima puntata della serie, Terence Hill ricorda con affetto l'incontro con il suo personaggio e si sofferma anche sul rapporto che si è creato sul set con i suoi colleghi, a cominciare da Nino Frassica, al quale è legato da una profonda e bella amicizia fino ad arrivare a Simone Montedoro: a tal proposito Terence ha riferito di essere stato molto felice del suo ritorno sul set per una piccola parte nella nuova stagione, ritorno che sarà gradito anche da tutti i telespettatori.

Don Matteo pronto a tornare: tra le guest star anche Fabio Rovazzi

Il 9 gennaio tornerà in onda su Rai 1 la amatissima fiction Don Matteo con protagonista il prete detective Terence Hill: la serie, giunta alla sua dodicesima stagione, terrà compagnia ai telespettatori per dieci puntate e riporterà sugli schermi personaggi molto amati, come Il capitano Giulio Tommasi (Simone Montedoro), la fidanzata Lia Cecchini (Nadir Caselli) e la Pm Bianca Venezia (Giorgia Surina). Ma non solo, saranno diverse le guest-star che popoleranno le puntate della fiction, ambientata ancora una volta nella città di Spoleto: tra le tante vale la pena citare Elena Sofia Ricci ma anche Fabio Rovazzi, Antonio Catania e Christiane Filangeri. Nella nuova serie ritroveremo il Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico): al termine dell'undicesima stagione i due avevano appena iniziato una storia d'amore e la loro relazione proseguirà anche nella nuova serie, sebbene i due si troveranno a fare i conti con un terzo incomodo.

In canonica, invece, arriverà una bambina di sei anni e si troverà a convivere con Sofia (Maria Sole Pollio), la quale vivrà momenti molto difficili.