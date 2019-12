Dopo una lunga pausa natalizia, la soap Beautiful tornerà in onda il prossimo 7 gennaio, con nuovi ed avvincenti episodi. Il tutto riprenderà da quanto sta accadendo nelle vite di Hope e Liam, dopo la perdita della piccola Beth. I due, saranno affranti dal dolore ma, mentre Hope vorrà superare il dolore in solitudine, Liam si avvicinerà a Steffy, accettando la proposta dell'ex moglie di conoscere la figlia di Flo e che potrebbe essere adottata proprio dalla Forrester. I due non saranno a conoscenza che, la creatura, in realtà è Beth, rapita da Reese e spacciata per la figlia di Flo, al solo scopo di lucrare sulla sua adozione.

Anticipazioni all'11 gennaio: Reese vuole far adottare Beth a tutti i costi

Gli appassionati della soap americana, potranno finalmente conoscere gli sviluppi riguardanti la piccola Beth che, come noto, non è deceduta come ha fatto credere a tutti il dottor Reese. La neonata, sarà inconsapevolmente vittima delle macchinazioni del Buckingham che, per risolvere i suoi guai finanziari, cercherà in tutti i modi di far adottare la bambina a Steffy, in cambio di una cospicua somma di denaro. Flo inoltre, si renderà conto che Reese le sta nascondendo qualcosa ma, nonostante ciò, accetterà di portare avanti il losco piano, continuando a spacciarsi per la madre della neonata.

Riusciranno Hope e Liam a scoprire la verità su quanto realmente successo a Catalina?

Hope distrutta dal dolore, Liam e Steffy decidono di conoscere la bimba da adottare

Mentre il padre di Zoe cercherà di velocizzare l'adozione, Hope sarà sempre più in crisi per non essere riuscita a diventare mamma e si isolerà sempre di più. La Logan infatti, vorrà vivere il suo dolore in solitudine, anche se accetterà la visita di Sally. Reese intanto, farà pressioni su Steffy per farle adottare la neonata nel più breve tempo possibile. La Forrester, ancora incerta sul da farsi, chiederà a Liam di accompagnarla a conoscere quella che potrebbe diventare la sorella della piccola Kelly. I due, saranno inconsapevoli che la creatura in effetti, è proprio la figlia di Hope.

In attesa di scoprire la decisione di Steffy in merito all'adozione della piccola Beth, ricordiamo che, la soap Beautiful, torna nel normale orario di programmazione dal prossimo 7 gennaio.

Su Canale 5, a partire dalle 13.40 dunque, tutti i fan della soap americana, potranno tornare a seguire le vicende di casa Forrester che, stando alle anticipazioni sulle prossime puntate, si preannunciano ricche di colpi di scena. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.