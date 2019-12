Cresce l'attesa per il Grande Fratello 4 condotto da Alfonso Signorini. La prima puntata di questa nuova edizione andrà in onda il prossimo 7 gennaio in prime time e intanto gli autori stanno mettendo a punto quello che sarà il cast di quest'anno, il quale dovrebbe essere a dir poco scoppiettante. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, infatti, sono arrivate le prime conferme ufficiali sul cast. Tra gli inquilini della casa più spiata d'Italia, per esempio, ci sarà la bellissima Rita Rusic, così come ha confermato lei stessa in un'intervista rilasciata su 'Chi'.

I primi concorrenti del Grande Fratello Vip 4: arriva la conferma per Rita Rusic

Nel dettaglio, le anticipazioni sul GF Vip 4 rivelano che intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Rita Rusic ha confermato che sarà una delle protagoniste della nuova edizione del reality show, confessando che il padrone di casa l'ha fortemente voluta, nonostante lei avesse promesso a se stessa che non avrebbe mai partecipato ad un reality show televisivo.

''Alfonso mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi'', ha dichiarato nel corso dell'intervista concessa a 'Chi', aggiungendo poi in questo momento è single e spera vivamente di poter incontrare all'interno della casa del GF Vip una persona interessante, che sia in grado di intrigarla.

In queste ore, però, è arrivata anche un'altra succulenta anteprima sul cast della quarta stagione del reality show di Canale 5 in onda da gennaio 2020. Sulle pagine di TvBlog, infatti, è stato svelato che sarebbe stato chiuso il contratto anche con Loredana Lecciso, la showgirl nota al grande pubblico per la sua relazione con Albano Carrisi. Nessuna conferma però, a riguardo.

Loredana Lecciso e la Alberti tra le papabili nel cast del GF Vip 4

Dopo vari tira e molla, quindi, potrebbe essere arrivata la firma del contratto per Loredana, la quale in diverse interviste ammise di essere 'interessata' alla proposta (stando a quanto riporta Tvblog). Sulle pagine di Dagospia, invece, è stato fatto anche un altro nome per il cast del Grande Fratello Vip 4. Trattasi di Barbara Alberti, la celebre opinionista dal carattere decisamente fumantino, la quale prometterebbe scintille tra le mura domestiche di Cinecittà.

Prime conferme ufficiali anche per quanto riguarda il cast di opinionisti di questa quarta edizione del reality show. Le anticipazioni sul Gf Vip, infatti, rivelano che a commentare le avventure dei concorrenti della casa più famosa d'Italia ci sarà la giunonica Wanda Nara, coadiuvata dal cantante e conduttore televisivo, Pupo che in passato è stato anche inviato di un altro reality, La Fattoria, condotto da Barbara D'Urso.