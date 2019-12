Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio condotta da Maria De Filippi. Mercoledì 4 dicembre andrà in onda una nuova puntata del trono over che si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricca di sorprese. Occhi puntati soprattutto sulla discussa coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri che continueranno ad essere al centro di accesi dibattiti e discussioni al punto che il cavaliere scoppierà in lacrime prima di spiazzare Ida con un anello.

Riccardo in lacrime per la storia con Ida

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 4 dicembre su Canale 5 rivelano che Maria De Filippi ammetterà di essere in forte imbarazzo nel momento in cui si troverà al cospetto di Ida e Riccardo. I due, infatti, continueranno a discutere in trasmissione e sembreranno non riuscire a trovare un punto d'incontro tale da poterli portare a vivere serenamente la loro relazione fuori dallo studio televisivo.

Riccardo non si farà problemi nel dire che in questo ultimo periodo la Platano è cambiata nettamente.

"Io lo leggo dai tuoi occhi, sei un'altra persona" - dirà il cavaliere al cospetto della sua donna, che non riuscirà a proferire parola. Ci sarà addirittura un momento in cui Riccardo non riuscirà a trattenere le lacrime e scoppierà a piangere a Uomini e donne, chiedendo di avere un bicchiere d'acqua.

Nonostante tutto, però, gli spoiler della puntata di mercoledì di Uomini e donne over rivelano che la padrona di casa spingerà comunque Riccardo a dire ad Ida ciò che aveva in mente di confessarle. Tra i due, quindi, ci sarà un momento particolarmente intenso durante il quale il cavaliere prenderà in mano le redini della situazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Guarnieri tira fuori un anello per Ida

Le anticipazioni sulla puntata del 4 dicembre rivelano che Riccardo farà un suo discorso alla Platano dicendole che più volte lei stessa gli ha detto che ci sono certe emozioni che si vivono una volta sola e lui non vuole lasciarsela scappare. "Ho sbagliato, ti chiedo scusa" - ribadirà Riccardo Guarnieri di fronte ad Ida visibilmente emozionata.

Ad un certo punto del discorso, poi, Riccardo spiazzerà tutti i presenti in studio a Uomini e donne tirando fuori dalla tasca della giacca un anello che evidentemente ha intenzione di consegnare alla sua fidanzata.

Quale sarà la reazione di Ida Platano a questo gesto del tutto inaspettato? La clip con le anticipazioni termina con le immagini della Platano alquanto perplessa per quello che stava accadendo e la scritta 'Continua' che lascia presagire che la verità verrà fuori nella puntata di U&D del 5 dicembre.