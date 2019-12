Il 7 gennaio del prossimo anno prenderà il via la quarta edizione del Grande Fratello Vip, il programma dove i volti celebri decidono di entrare nella casa più spiata d'Italia. Quest'anno per la prima volta sarà condotto da Alfonso Signorini che nel recente passato, per tre edizioni consecutive, ha affiancato Ilary Blasi nel ruolo di opinionista. Questa volta il direttore di ''Chi'' sarà al timone del reality, coadiuvato da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo e Wanda Nara, già opinionista sportiva a Tiki Taka, moglie e procuratrice dell'ex attaccante dell'Inter, Mauro Icardi.

Primo nome ufficiale

Con l'avvicinarsi di gennaio i rumors sul cast si stanno intensificando ed è venuto fuori il primo nome ufficiale fornito dall'account social del reality. Si tratta dell'attrice e produttrice cinematografica Rita Rusic, più nota come Rita Cecchi Gori in quanto ex moglie di Vittorio. La diretta interessata è stata intervistata sulle pagine di Chi, nel numero che sarà in edicola dal 4 dicembre, parlando a cuore aperto di questa sua esperienza. "Una scelta estrema", con queste parole ha definito la sua partecipazione al Gf Vip la Uraia di 'Attila' (il film commedia che nel 1982 segnò il suo esordio sul grande schermo), "mai avrei pensato di prendere parte ad un reality.

Ma Alfonso Signorini - ha aggiunto - mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione". La Rusic-Cecchi Gori ha aggiunto un po' di pepe alla sua intervista ammmettendo di non avere legami sentimentali in questo momento della sua vita. "Spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni". Aspettiamoci dunque un bel po' di 'materiale' dalla 59enne croata naturalizzata italiana

Altri possibili concorrenti

Se il nome di Rita è ormai ufficiale, altri nomi invece girano in rete da vari mesi e potrebbero in effetti avere più di una chance.

Una delle papabili è Hoara Borselli, attrice, ballerina e conduttrice. Altri vip in lizza sarebbero Natalia Bush, il Divino Otelma, Giucas Casella, Ilona Staller, Eva Robin's, Fernanda Lessa e Adriana Volpe. Tra i nomi caldi anche quelli di Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Michele Cocuzza e Paola Di Benedetto. Qualche testata ha fatto anche il nome di Loredana Lecciso, ma ovviamente per tutti questi nomi siamo ancora a livello delle pure e semplici indiscrezioni.