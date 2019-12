Le vicende de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando sempre più telespettatori sulla tv di Stato, grazie ai colpi di scena sempre più intriganti. La trama dell'episodio del 1° gennaio su Rai 1, rivela che finalmente si scoprirà il segreto che nascondeva Angela Barbieri: Riccardo Guarnieri, infatti, apprenderà che la cameriera del circolo è una ragazza madre, la quale vuole ricongiungersi a suo figlio con ogni mezzo.

Salvatore e Armando, invece, saranno in ansia per Agnese, addolorata per la mancanza di notizie di suo marito.

Il Paradiso delle Signore, episodio 1° gennaio: Riccardo scopre il passato di Angela, Agnese in ansia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sull'episodio trasmesso mercoledì 1° gennaio 2020 su Rai 1, annunciano importanti rivelazioni per un personaggio amatissimo dello sceneggiato.

Nel dettaglio, tutta l'attenzione sarà concentrata sul passato di Angela (Alessia De Bandi). I telespettatori, in questo modo, scopriranno che la sorella di Marcello aveva versato dei soldi a un avvocato per trovare suo figlio.

Per questo motivo, la Barbieri confiderà i suoi patemi d'animo a Riccardo (Enrico Oetiker), che rimarrà visibilmente sconvolto dal dramma vissuto dalla ragazza.

Allo stesso tempo, Agnese vivrà giorni da incubo, tanto da apparire sempre più turbata dalla mancanza di notizie da suo marito Giuseppe. Infatti, racconterà al suo fidato parroco di Milano come la lettera che aveva spedito al consorte sia tornata indietro. Per questo motivo, la signora Amato temerà che gli sia successo qualcosa di grave.

Armando aiuta Salvatore, il Guarnieri e la Barbieri sempre più vicini

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda il 1° gennaio sulla rete ammiraglia Rai, Salvatore si preoccuperà moltissimo per sua madre Agnese. Il ragazzo, a questo punto, deciderà di chiedere aiuto al capo-magazziniere Armando (Pietro Genuardi).

Proprio quest'ultimo si prenderà a cuore la vicende alla sua vicina di casa. Infatti, farà delle accurate indagini insieme al giovane Amato. Alla fine, i due uomini scopriranno che Giuseppe potrebbe essere scomparso.

Intanto, Luciano e Silvia faranno un bellissimo regalo natalizio a Roberta. A tal proposito, quest'ultima dimostrerà di non andare per niente d'accordo con Marcello Barbieri. Intanto, Riccardo ed Angela diventeranno sempre più complici, all'oscuro di Ludovica Brancia di Montalto. Proprio quest'ultima cercherà con ogni mezzo di rimanere da sola con il Guarnieri.

Il 2020 quindi partirà col botto a 'Il paradiso delle signore': anche nei primissimi giorni del nuovo anno non mancheranno tensioni e colpi di scena.