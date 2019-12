La soap opera de Il Paradiso delle Signore sta appassionando sempre più telespettatori a pochi mesi dal debutto della quarta stagione.

La trama dell'episodio del 31 dicembre su Rai 1, rivela che Roberta Pellegrino e Marcello Barbieri saranno protagonisti di un furioso litigio. Salvatore Amato, invece, chiederà a Gabriella di diventare sua moglie.

Il Paradiso delle Signore, puntata 31 dicembre: Agnese in crisi, Roberta e Marcello litigano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, tratte dal nuovo episodio in programma martedì 31 dicembre 2019 su Rai 1, annunciano importanti sviluppi per i personaggi della soap ambientata nella Milano degli anni '60.

Nel dettaglio, tutti i protagonisti saranno coinvolti nei preparativi della festa di fine anno. Vittorio, infatti, riunirà tutte le Veneri dell'atelier per un brindisi augurale per l'anno che sta arrivando. Al termine dei festeggiamenti, ognuno tornerà tra le quattro mura di casa per organizzare il cenone di San Silvestro. Unica nota stonata, sarà l'arrivo di una lettera per Agnese. La signora Amato scoprirà che la missiva indirizzata a suo marito, è stata mandata indietro. Un gesto, che farà preoccupare moltissimo la madre di Salvatore, la quale temerà che sia successo qualcosa al congiunto.

Nel frattempo, Roberta si avvicinerà sempre di più a Marcello, approfittando del clima di festa di fine anno. La Pellegrino, infatti, si lascerà andare ad alcuni apprezzamenti sul Barbieri. Ma tutto questo la manderà in crisi, in quanto si sentirà in colpa nei confronti del suo fidanzato Federico, impossibilitato a tornare a Milano per impegni militari. Per questo motivo, la Venere ed il fratello di Angela avranno un brutto scontro verbale.

Luciano e Silvia vicini, Salvatore chiede la mano di Gabriella

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 31 dicembre, inoltre Silvia e Luciano organizzeranno una cena romantica per San Silvestro grazie all'assenza dei figli.

Nicoletta, infatti, ha scelto di seguire suo marito medico a Bari, insieme alla figlia, avuta da Riccardo mentre i superiori non hanno dato il permesso a Federico di trascorrere le festività a casa.

In questo frangente, il ragionier e la consorte ascolteranno il discorso del Presidente della Repubblica, che sarà mandato in onda per la prima volta in televisione. Agnese, invece, sceglierà di trascorrere il Capodanno in compagnia di Armando Ferraris, nonostante sia in pensiero per suo marito.

Infine si tornerà a parlare di Gabriella e Salvatore, una delle coppie più amate dai telespettatori della soap opera. In particolare, l'Amato deciderà di sorprendere la Rossi con una romantica dichiarazione d'amore dopo aver superato i dissapori degli ultimi tempi. Salvatore infatti deciderà di chiedere la mano alla stilista, che rimarrà spiazzata dal gesto e anche molto confusa, dopo il serrato corteggiamento di Cosimo.