Le vicende de Il Segreto appassionano da ormai moltissimo tempo i telespettatori di tutta Italia, grazie ai suoi colpi di scena. Le trame delle puntate in programma dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Elsa Laguna accuserà un gravissimo malore, tanto da essere soccorsa da Antolina Ramos. Raimundo Ulloa, invece, sarà sempre più certo che Fernando Mesia sia l'artefice della guerra nata tra la sua famiglia e quella di Severo.

Il Segreto, puntate 30 dicembre - 3 gennaio: Isaac parte, Antolina presta soccorso ad Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate trasmesse da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020 dalle ore 16:10 su Canale 5 annunciano importanti novità per questo inizio di nuovo anno. Nel dettaglio, Isaac deciderà di recarsi a Munia. Per questo motivo, il falegname incaricherà Marcela e Consuelo di portare la cena ad Elsa, visto la sua assenza. Peccato, che le due donne siano troppo impegnate alla locanda di Matias (Ivan Montes), tanto che saranno costrette a chiedere un favore alla perfida Antolina (Maria Lima).

Durante l'incontro, la Laguna accuserà una grave crisi respiratoria, che potrebbe condurla a morte entro pochi minuti. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la Ramos somministrerà ad Elsa (Alejandra Meco) la medicina capace di salvarle la vita. Nonostante tutto, la furba biondina dimostrerà di non essere per nulla cambiata, tanto da continuare a tramare una terribile vendetta.

Raimundo sempre più certo della colpevolezza di Fernando

Gli spoiler de Il Segreto in onda fino al 3 gennaio 2020 su Canale 5 vedranno come protagonisti la faida tra Severo, Carmelo e Francisca. Nel dettaglio, il sindaco ed il latifondista decideranno di organizzare un piano per vendicarsi della matrona. Dall'altro canto, Irene comincerà a fare delle indagini sulla famiglia di Maria Elsa, la moglie di Fernando deceduta tragicamente durante il matrimonio nei giardini della Casona.

Per questo motivo, la Campuzano si recherà da Raimundo (Ramon Ibarra), senza rivelare niente al Santacruz. La giornalista, infatti, sarà certa che l'Ulloa possa aiutarla nella sua difficile ricerca.

A tal proposito, il vecchio locandiere capirà che il Mesia potrebbe essere l'artefice della faida, nata tra la sua famiglia e quella di Severo. Nell'ex enoteca di Fe Perez, Prudencio si rifiuterà di concedere un prestito al complice di Francisca. Infine, Lola avrà un incontro con la matrona, dove le comunicherà che non intende più lavorare per lei. Quale sarà la reazione della donna a tale ribellione? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera sarà in pausa il 25 e 26 dicembre su Canale 5.