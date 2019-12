Dopo essere stati insieme a Brescia per quasi una settimana, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono separati per le feste: il cavaliere di Uomini e donne Over, in particolare, è tornato nella sua Puglia per condividere con parenti e amici il Natale. La dama, invece, è rimasta a casa con il figlio Samuele che, proprio ieri, ha mostrato per la prima volta ai suoi tanti follower di Instagram.

Ida e Riccardo sempre più uniti dopo il ritorno di fiamma

Sono passate meno di due settimane da quando Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono ritrovati: davanti alle telecamere di Uomini e Donne, infatti, i due hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma con un lungo bacio appassionato.

Dopo aver saltato l'ultima registrazione del Trono Over per festeggiare il compleanno del figlio di lei, Samuele, i piccioncini hanno trascorso molti giorni insieme a Brescia.

Con alcune Storie apparse sul profilo Instagram del cavaliere, però, i fan sono stati messi al corrente del fatto che lui e la fidanzata si sono separati per un po', per poter festeggiare il Natale ognuno con le proprie famiglie.

Il personal trainer è tornato nella sua amata Puglia e ieri sera, lunedì 23 dicembre, era a cena con Sossio Aruta (ormai diventato suo grande amico dopo le liti passate negli studi di U&D), Ursula Bennardo, la piccola Bianca e altri amici; la dama, invece, si trova nella sua città e si divide tra il lavoro nel suo salone e il figlio.

A proposito di Samuele, alcune ore fa la parrucchiera ha deciso di mostrare per la prima volta il suo volto sui social network per dire grazie alle tantissime persone che ogni giorno gli scrivono e gli mandano regali o dolci pensieri: il bambino, infatti, ha ringraziato di cuore chi sostiene lui e sua madre anche soltanto tramite i social network.

Nuove registrazioni di U&D dopo Natale

Terminati i festeggiamenti, con molta probabilità Ida e Riccardo si ritroveranno per attendere l'arrivo dell'anno nuovo insieme: prima di questo importante appuntamento, però, i due potrebbero regalare nuove emozioni al pubblico di Uomini e Donne.

Da quando sono tornati ad essere una coppia, la Platano e Guarnieri non hanno mai ufficializzato il loro addio alla trasmissione di Canale 5, perciò un loro imminente ritorno in studio per raccontare gli sviluppi di questo chiacchierato amore non è da escludere.

Si sa, infatti, che le prossime registrazioni del dating-show, sono fissate per venerdì 27 dicembre (Trono Over) e sabato 28 dicembre (Trono Classico): tra pochi giorni, dunque, la dama e il cavaliere potrebbero fare ritorno davanti alle telecamere per rendere pubblici i bei momenti che hanno condiviso da quando si sono ritrovati.