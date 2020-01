Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Tempesta d'amore, che tutti i giorni tiene compagnia al vasto pubblico di Rete 4. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 27 gennaio al 2 febbraio rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e nuovi colpi di scena che sicuramente non deluderanno il pubblico. Denise, per esempio, continuerà ad essere in gravissime difficoltà dal punto di vista economico, mentre Robert sarà molto scosso per la notizia della gravidanza di Eva. Christoph invece sarà investito da Valentina.

Tempesta d'amore, gli spoiler fino al 2 febbraio: Robert in lacrime con Valentina

Nel dettaglio, le anticipazioni di Tempesta d'amore in onda fino al 2 febbraio su Rete 4 rivelano che la situazione economica di Denise non è ancora delle migliori, ma la donna non vuole assolutamente che Joshua possa aiutarla in qualche modo. Intanto Jessica si farà un vero e proprio 'esame di coscienza' e si renderà conto di aver fatto un vero e proprio torto ad Henry e così andrà da lui per scusarsi.

Occhi puntati anche su Valentina, la quale sorprenderà Robert in un momento di grande sconforto: l'uomo, infatti, verrà beccato in preda ad un pianto liberatorio e a quel punto Valentina gli chiederà cosa sia successo.

Robert le confesserà di aver saputo che Eva aspetta un bambino.

Gli spoiler della prossima settimana di Tempesta d'amore, inoltre, rivelano che tra Paul e Romy tornerà di nuovo il sereno e l'uomo comunicherà a Jessica che le darà la possibilità di vedere Luna. Intanto Denise troverà la penna a spera con la telecamere e assieme a Joshua comincerà ad indagare, fino a scoprire che la spia è Annabelle e così decideranno di metterla alle strette e di smascherare il suo piano diabolico.

Valentina investe Christoph con l'auto

In queste nuove puntate arriverà anche il giorno della festa di compleanno di Valentina, la quale è sempre più convinta del fatto che tra i suoi genitori sia tornato di nuovo il sereno. Sarà proprio durante i festeggiamenti che Valentina farà una scoperta a dir poco clamorosa. La donna, infatti, si renderà conto che il bambino che Eva porta in grembo in realtà potrebbe non essere di Robert bensì di Christoph.

E sarà proprio la mattina successiva alla festa che si consumerà la tragedia: la donna, infatti, prenderà un auto e deciderà di investire Christoph.

Nuovi episodi che si preannunciano decisamente imperdibili per tutti i fan della soap opera tedesca, che potranno rivederli anche in replica streaming online sul portale MediasetPlay, accedendo alla sezione del sito dedicata interamente a Tempesta d'amore. In questo modo potrete riguardare gli episodi trasmessi in televisione in qualunque momento lo desiderate.