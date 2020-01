Prosegue l'appuntamento su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore, la soap opera del pre-serale che continua ad appassionare una vasta fetta di spettatori. Tanti i colpi di scena che ci saranno anche nel corso dei prossimi appuntamenti che andranno in onda dal 19 al 25 gennaio 2020: Jessica, per esempio, si impegnerà per portare a termine il suo piano che prevede il rapimento di Luna. Romy, invece, rimarrà delusa dal comportamento della sorella e la metterà alla porta.

Tempesta d'amore, spoiler 19-25 gennaio: Eva confessa di essere incinta

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda fino al prossimo 25 gennaio 2020 in prima visione assoluta, rivelano che Jessica ha un solo obiettivo in testa: riuscire a rapire Luna.

Quando verrà a sapere che Natasha si prenderà cura della bambina, si convincerà del fatto che sia giunto realmente il momento di agire.

Lucy, invece, si renderà conto che questa volta ha davvero esagerato e così alla fine deciderà di confessare il suo segreto. E' stata lei a cancellare il messaggio di Paul. Una confessione che lascerà Romy a dir poco senza parole e questa volta non potrà fare altro che mettere sua sorella alla porta e cacciarla via.

Intanto Denise è molto preoccupata per il suo futuro professionale.

La donna, infatti, teme che la sua carriera da restauratrice possa essere compromessa dai recenti avvenimenti e anche dal furto del dipinto. Tra Paul e Romy, invece, tornerà finalmente il sereno mentre Lucy sarà costretta a trovarsi una nuova abitazione dove potersi trasferire.

Gli spoiler delle puntate di Tempesta d'amore della prossima settimana, inoltre, rivelano che Eva e Robert decideranno di trascorrere una serata in armonia e serenità in compagnia di Valentina.

Sarà proprio in questa occasione che la donna deciderà di confessare a Robert quel segreto che si è tenuta per sé: Eva infatti è in dolce attesa e quindi aspetta un bambino.

Denise è disperata per la mancanza di lavoro

Denise, invece, apparirà a dir poco disperata per la mancanza di lavoro: nessuno, infatti, vuole affidarle dei nuovi quadri da restaurare e questa situazione la rende triste. Le anticipazioni della soap opera di Rete 4 rivelano che Joshua cercherà di fare il possibile per tirarle su il morale e lo farà chiedendole di aiutarlo nella preparazione della competizione di danza tradizionale 'Landler'.

I due amanti, però, non sanno che contro di loro sta tramando Annabelle. Il colpo di scena di questi nuovi episodi di Tempesta d'amore arriverà quando Paul farà a Romy una proposta del tutto inaspettata: adottare Luna. Fabien, invece, è in crisi perché non sa cosa regalare a Valentina per il suo 18° compleanno.