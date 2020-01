Uomini e donne è tornato in onda su Canale 5 dopo la lunga pausa natalizia. Mercoledì 8 gennaio andrà in onda su Canale 5 il secondo appuntamento di quest'anno dedicato al trono over, dopo la prima attesissima puntata di oggi, incentrata sulle nuove tormentate vicende sentimentali della dama torinese Gemma Galgani. Nel corso della puntata che andrà in onda oggi pomeriggio alle 14:45 circa. Si tornerà a parlare di Valentina, che ad un certo punto scoppierà anche in lacrime per come stanno andando le cose con Erik.

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne dell'8 gennaio: Valentina in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne che verrà trasmessa mercoledì pomeriggio su Canale 5, diramate da WittyTv, rivelano che Valentina apparirà alquanto stanca e scoraggiata da come stanno andando le cose tra lei ed Erik in questo periodo.

Lei lo metterà alle strette nel momento in cui gli farà presente che al giorno del suo compleanno, Erik non l'avrebbe telefonata. Il cavaliere, però, si difenderà dicendo che in questi giorni si sono sentiti sempre ma a quel punto sarà la dama ad 'infierire' maggiormente dicendo che in realtà si sono sentiti solo attraverso i messaggi e quindi che Erik non l'ha telefonata il giorno del compleanno. Dopo questa rivelazione, la bella Valentina non riuscirà a trattenere le lacrime in studio. Cosa succederà tra i due protagonisti del trono over?

Riusciranno a ritrovare l'armonia di un tempo oppure no?

Occhi puntati anche su Samuel, alle prese con due dame: Simonetta e Arianna. Nel corso della puntata ci sarà un momento di alta tensione con Simonetta, la quale ad un certo punto sbraiterà contro il cavaliere del trono over, dicendogli che è inutile che cercava di bloccarla, perché lei avrebbe detto ugualmente ciò che pensava. Successivamente la dama tornerà in studio con il cellulare e mostrerà qualcosa a Tina Cipollari.

Due nuovi cavalieri in studio per Barbara

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne in onda l'8 gennaio su Canale 5, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche della bella Barbara, dato che per lei arriveranno in studio ben due nuovi pretendenti che si metteranno in gioco per conoscerla meglio. Trattasi di Amedeo e Pasquale.

"Li guardo e penso: ma io li bacerei?", si chiederà la dama dopo averli conosciuti.

Per chi non potesse seguire l'appuntamento in televisione di Uomini e donne di mercoledì pomeriggio, potrà rivederlo in replica su La5 alle ore 19:40 circa ma anche in streaming online accedendo al sito web WittyTv.it e cliccando sulla sezione dedicata alla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, dove sarà possibile vedere anche le puntate trasmesse nelle scorse settimane in tv.