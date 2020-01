Uomini e donne è tornato in onda il 7 gennaio 2020 con la prima puntata del nuovo anno dedicata al Trono Over. Si è parlato di Gemma e Juan Luis, al capolinea dopo le ultime vicissitudini. La Galgani si è mostrata delusa per il comportamento del cavaliere che, dopo averle fatto credere di essere interessato a lei, ha fatto marcia indietro. Disillusa ed amareggiata, si è sfogata tra le lacrime dietro le quinte. "Ho dato retta al cuore e non alla ragione", ha detto Gemma riferendosi al suo amore per Juan.

Le anticipazioni ufficiali del Trono Over, trasmesse dopo la puntata di oggi, svelano che l'attenzione si sposterà su Valentina, in lacrime per una delusione d'amore. Samuel invece, dovrà vedersela con le due dame che sta frequentando, ovvero Simonetta ed Arianna.

Uomini e Donne over, Gemma: 'Juan, sei un bluff'

Non si è conclusa affatto bene la conoscenza tra Gemma e Juan Luis. La Galgani è entrata in studio affranta, dopo aver passato le vacanze di Natale senza il cavaliere. La dama ha dichiarato che, dal 25 ottobre ad oggi, ha vissuto dentro un'illusione, credendo alle parole dolci di Juan che, evidentemente, aveva solo voglia di visibilità.

''Ho visto infrangersi tutti i miei sogni, sono stata male anche fisicamente'', ha aggiunto la Galgani.

Nella puntata del 7 gennaio di Uomini e Donne, Gemma si è sfogata in studio, affermando di essersi sentita delusa e derubata dei suoi buoni sentimenti. La sua nuova consapevolezza le ha dato la forza di non rispondere ai messaggi del cavaliere che le ha inviato qualche giorno fa. Poco dopo, si è seduto davanti a lei il diretto interessato, dando il via ad un acceso confronto. Juan ha detto a Gemma di aver rallentato le cose per via di alcuni suoi atteggiamenti che non gli sarebbero piaciuti. La sterile spiegazione però, non ha affatto convinto la dama: ''Hai avuto paura di dire che tra noi c'è stato un momento passionale, sei un bluff'', ha chiosato Gemma, lasciando il Ciano senza parole.

Ovazione in studio dopo la decisione della Galgani di chiudere definitivamente con Juan.

Anticipazioni Trono Over di mercoledì 8 gennaio

Subito dopo la puntata, è stato trasmesso il video promo con le anticipazioni del trono over dell'8 gennaio. Chiusa la parentesi Gemma e Juan Luis (al quale è stato fatto capire chiaramente di non tornare in studio), si parlerà delle vicende sentimentali di Valentina. La dama racconterà di non essere felice per il fatto di non riuscire a trovare la persona giusta. Con Erik dunque, le cose non sono andate per il verso giusto.

E poi ancora vedremo Samuel confrontarsi con Simonetta ed Arianna. Il confronto non sarà all'acqua di rose, tanto che entrambe le conoscenze giungeranno al capolinea. Appuntamento dunque con il Trono over di Uomini e donne mercoledì 8 gennaio 2020 su Canale 5.